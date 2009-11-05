Çocuk gelinlerin ailesine yaptırım

Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, çocuk yaşta kızını evlendiren ebeveynlerin, suç işleyenin azmettiricisi olarak yargılanmasını istiyor.



Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, özellikle kız çocuklarının 13-15 yaşlarında evlendirilmesini ve çocuk anneliği önlemeye yönelik çalışmasını tamamladı. Komisyon, kızlarını erken yaşta evlendiren anne-babaların Türk Ceza Kanunu'na göre suç işleyen kişinin azmettiricisi olarak yargılanmasını isteyecek. Komisyon, erken evliliklerin en önemli dayanağı olarak gösterilen "Hz. Muhammet, Hz. Ayşe ile evlendiğinde 7 yaşındaydı" iddiasına karşı 17 yaşında olduğuna ilişkin son araştırma sonuçlarını gündeme taşıyacak. Sabah gazetesinin haberine göre, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında oluşturulan alt komisyon çalışmalarını tamamladı ve raporunu yazmaya başladı. 30'a yakın bürokratı dinleyen ve erken evliliğin yoğun olduğu illerde temaslarda bulunan alt komisyonun rapora da yansıyacak bazı tespit ve önerileri şöyle



Dört evlilikten biri erken



Türkiye'de her dört evlilikten biri erken olarak biliniyor. Bu oran bazı illerde yüzde 50'ye kadar çıkarken, bazı illerde yüzde 15'e iniyor.



Ekonomik neden



Erken evlilikler, ekonomik nedenler, gelenek, görenek, din unsurundan kaynaklanabiliyor. Sofradan bir boğaz eksilsin, başlık parası ve berdel gibi nedenlerle kız çocukları erken evlendiriliyor.



Hapis ceazası isteniyor



Azmettirici anne baba



Yasalarda erken evlilikleri önlemeye yönelik yeterli madde var ama uygulamada sorun yaşanıyor. TCK, başkasını suç işlemeye azmettiren kişinin, asli suçun cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor. Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılıyor. TCK, reşit olmayan ile cinsel ilişkiye girmenin cezasını 2 yıla kadar hapis olarak belirliyor. Anne baba bu suçu işlerse iki katına yani 4 yıla çıkıyor. Hâkimler, çocuklarını erken evlendiren anne ve babaları bu maddeden yargılamalı. Bir mahkemenin çocuğunu erken evlendiren anne-babaya TCK'nın 15 yıla kadar hapis cezasını öngören cinsel istismar maddesinden verdiği ceza da desteklenmeli ve bunun devamının gelmesi sağlanmalı.



Din adamlarının rölü



TCK, resmi nikâhtan önce dini nikâh yapanlara 6 aya kadar hapis öngörüyor. Erken evlilikler dini nikâhla oluyor. 17 yaşına gelmemiş çocukların evlendirilmemesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dikkatli ama daha özenli olması istenmeli. Diyanet personeli olmayan birisi nikâh yaparsa bu işlem de TCK kapsamında cezalandırılmalı.



12 yıllık zorunlu eğitim



Zorunlu eğitim, liseleri de kapsayacak şekilde 12 yıla çıkartılmalı. Diyanet, vatandaşlara erken evliliklerin zararlarını anlatmalı. Köyde muhtar, okulda öğretmen, kışlada asker bu konuda vatandaşları eğitmeli.