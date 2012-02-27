'Çocuk gelinler yaratılır' endişesi 4+4+4 formülünde değişiklik yaptırdı

T24- AKP, 8 yıllık “kesintisiz” zorunlu eğitim yerine 12 yıllık “kesintili” eğitim getiren 4+4+4 yasa teklifinde, kızların 10 yaşından itibaren okuldan alınmasına olanak sağlanacağı eleştirilerini dikkate alarak değişiklik yaptı. Buna göre açık öğretime geçiş ilk dört değil, ikinci dört yılın sonunda olacak. Böylece kızlar yasa gereği 14 yaşına kadar okula gidecek.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kurulan alt zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran, ancak ilköğretim 4. sınıftan itibaren öğrenciye açık öğretim yolunu açan teklifle ilgili çalışmasını geniş tutma kararı aldı. Komisyonun bu kararı almasında 'Kız çocuklarının eve hapsedilmesine ve erkenden evlendirilmesine' yol açacağı kaygısı etkili oldu.

AK Parti grup başkanvekillerinin imzasına taşıyan zorunlu eğitim yasa teklifi Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşüldü ve alt komisyona havale edildi. Alt komisyonunu, kamuoyundan gelen eleştirileri de dikkate alarak teklif üzerinde bazı değişiklikler yapılacağı bildirildi.

4+4+4 formülü neler getiriyor

Eski sistemde ilköğretimin 8 yılı zorunluyken ve öğrenci 8 yılı bitirmeden okuldan ayrılamazken, yeni sistemde 8 yıl 4+4 olarak ikiye bölündü. Yeni 4+4+4 uygulamasında öğrenci, ilk kademedeki 4. yıldan sonra isterse açıköğretime geçiş yapabilecek. İlköğretim birinci kademe sonrasında hangi programların açık öğretimle ilişkilendirileceği ve zorunlu eğitim kapsamına alınacağı Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek. Böylece ilköğretim birinci kademenin ardından türbanlı öğrencilerin örgün eğitim yerine, açıköğretim aracılığıyla okumalarının ve bu sırada Kuran kurslarına gitmelerinin vizesi de Bakanlar Kurulu’nun kararına bağlı olacak.





İHL’lerin orta kısmı açılacak





Teklif yasalaştığı takdirde, 28 Şubat kararlarıyla kapatılan İmam Hatip Liseleri’nin (İHL) orta kısımları yeniden açılacak. Eski sistemde öğrenciler 8 yıllık zorunlu ilköğretim eğitiminden sonra meslek liselerine yönlendirilebilirken, yeni sistemle ilköğretim 4. sınıftan sonra 10 yaşındaki bir öğrenci İmam Hatip Lisesi’ne geçiş yapabilecek. Yeni sistemde, ikinci kademe ilköğretim okulları ortaöğretim programlarıyla ilişkilendirilecek. Hangi programlar için ilköğretim ikinci kademe okullarının oluşturulacağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenecek. Buna göre MEB’nin İmam Hatip Liseleri’ne yönelik 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik ikinci kademe okullarını açması için yönetmelik çıkarması yeterli olacak.





2 diploma





ESKİ sistemde öğrenci 8 yıllık zorunlu eğitimin ardından ilköğretim diploması alabiliyordu. Teklifle ortaöğretim kurumları ilköğretim kurumlarından sonra 4 yıllık zorunlu eğitim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları olarak tanımlanırken, buradan mezun olanlar ortaöğretim diploması alacak. 12 yıllık zorunlu eğitim modeline göre okuyan öğrenciler hem ilköğretim hem de ortaöğretim diploması olmak üzere iki diploma birden alacaklar.





AOBP yerine OBP geldi





Ak Parti’nin TBMM’ye sunduğu teklifte Yükseköğretim Yasası’nda Danıştay’ın pek çok iptal kararı verdiği katsayı düzenlemesinin dayanağı olan düzenlemede de köklü değişiklikler yapıldı. Teklifle yükseköğretime girişte adayların ortaöğretim başarılarının dikkate alınmasında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) yerine Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) uygulaması getirildi. Teklife göre, ortaöğretim bitirme başarı notlarının en küçüğü 100, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülmesi ve bu puanın yüzde 12’sinin yerleştirme puanı hesaplanırken merkezi sınavdan alınan puana eklenmesi düzenleniyor. Bununla adayların bireysel başarıları ön plana çıkması öngörülüyor. Başarı oranları yüksek bir fen lisesini bitiren bir adayla genel lisede okuyan adayın puanları ortaöğretim kurumunun başarı ağırlıklandırılmadan hesaplanacak.





