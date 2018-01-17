'Çocuk gelin' davasında rekor ceza

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 14 yaşındaki C.B.\'nin nikahsız eşi 23 yaşındaki Yılmaz Ö.\'yi, \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 16 yıl 8 ay, \'kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma\' suçunan da 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sakaryalı Yılmaz Ö., Ankara\'da oturan C.B. ile kaçarak birlikte yaşamaya başladı. Pazarcı Yılmaz Ö. ile C.B. geçen yaz Erzurum\'a gelerek burada yaşamaya başladı. Hamile olan C.B.,13 Ağustos 2017\'de düşük riski ile Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi\'ne gitti. C.B.\'nin yaşının küçük olması nedeniyle doktorlar durumu Cumhuriyet Başsavcılığına ve polise bildirdi. Hastanenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Yılmaz Ö., ailelerin C.\'nin yaşının küçük olması nedeni ile bu birlikteliğe rıza göstermedikleri için kaçarak dini nikahla evlendiklerini söyledi. C.B. ile rızası ile ilişkiye girdiğini belirten Yılmaz Ö., eşinin yaşının 15\'den küçük olduğunu bildiğini anlattı. Yılmaz Ö., 25 Ağustos günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yılmaz Ö. hakkında Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş tarafından hazırlanan iddianame 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, C.B.\'nin ifadesine başvurulduğu genç kadının Yılmaz Ö.\'den şikayetçi olmadığı belirtildi. Geçen yıl Nisan ayında Yılmaz Ö. ile evlendiklerini anımsatan C.B., kendi rızası ile ilişkiye girdiğini belirtti. Yılmaz Ö., geçen 14 Kasım\'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında Yılmaz Ö., \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel istismar eyleminin birden fazla kez gerçekleştiğini dikkate alan heyet, cezayı 20 yıla çıkardı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, Yılmaz Ö.\'yü 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, Yılmaz Ö.\'ye \'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan ise 2.5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın mağdur ile gayriresmi evlenerek atılı suçu işlediğini göz önünde bulundurarak, tutuklama önleinin sanık yönünden ağır olacağını düşünerek, hükümle birlikte tutuklanmasını uygun bulmadı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Yılmaz Ö.\'nün cezası Yargıtay tarafından onanırsa, yeniden tutuklanacak.