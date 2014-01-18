Çocuk doğuran rahibe İtalya'da tartışmaya yol açtı

İtalya’nın başkenti Roma yakınındaki Rieti kentinde bir manastırda görev yapan El Salvador asıllı 32 yaşındaki bir rahibe şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Rieti San Camillo deLellis Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede hamile olduğu belirlenen rahibe bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hamile olduğunu bilmediğini iddia eden Rahibe oğluna, Rieti kentinin azizi olan ve Papa Francesco’ya da ismini veren San Francesco’nun adını verdiği açıklandı. Normal doğumla dünyaya gelen bebeğin 3.5 kilogram olduğu ve bebeğin ilk ihtiyaçlarının hastanede doğum yapan diğer annelerin aralarında topladıkları parayla temin edildiği öğrenildi.

'Kiliseden ayrıl' tavsiyesi

Doğumun ardından Rieti Piskoposu Delio Lucarelli’nin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, rahibeye “kilisedeki görevini bırakması tavsiyesinde bulunduğu” belirtildi.

Regina Pacis Kilisesi Rahibi Fabrizio Borrello ise, “Tüm kent bu haberi konuşuyor, uzun süre de konuşmaya devam edeceğe benziyor” diyerek, yaşlı bayanlara yönelik huzurevi olarak da hizmet veren manastırda görev yapan diğer rahibelerin de olayın etkisiyle sarsıldığını ifade etti.

Oğluna annelik yapacak

Rahip Borrello ayrıca, “Rahibenin oğluna annelik yapma kararı aldığını biliyorum. Papa bize insanlar hata yapsa da onurlarına yönelik saygısızlık yapılmaması gerektiğini öğretti” diye konuştu.