Çocuk dergisinde molotof kokteyli tarifi!

Tunus'ta molotof kokteyli tarifi veren popüler bir çocuk dergisi hakkında dava açılıyor.

Molotof kokteyli tarifini yayınlayan Qaws Quzah (Gökkuşağı) dergisi 5 ile 15 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor.

Tunus Kadın ve Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yazının "çocuklarda terörist düşünceler ve şiddeti teşvik ettiği" kaydedildi.

Yazıda "Molotof kokteyli yapılması ve atılması kolay olduğundan ayaklanmalar ve sabotajlarda sık sık kullanılan ev yapımı bir silahtır" deniyor.

Molotof kokteylinin tarihi ve kullanılışına dair bilgiler dergideki köşede, yanan bir şişe fotoğrafıyla da görüntülenmiş.

Bakanlık yetkilileri derginin şiddet ve terör olaylarında molotof kokteyli kullanmaya teşvik etmek suretiyle, çocukların hayatlarını tehlikeye attığını öne sürdü.

Yetkililer savcılığa derginin yayıncısı ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdiler.

Tunus'ta yaşanan son toplumsal ayaklanma Devlet Başkanı Ben Ali'nin istifasıyla yatışmıştı.

Ancak ekonominin bir türlü iyileşmediği ve radikal İslamcı hareketlerin yeniden güçlendiği ülkenin özellikle bazı bölgelerinde hala sıkça molotof kokteyllerinin de kullanıldığı şiddet olayları yaşanıyor. (BBC Türkçe)