T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çocuk dergisinde molotof kokteyli tarifi!

Tunus Kadın ve Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yazının 'çocuklarda terörist düşünceler ve şiddeti teşvik ettiği' kaydedildi

11 Ekim 2012 16:22

Tunus'ta molotof kokteyli tarifi veren popüler bir çocuk dergisi hakkında dava açılıyor.

Molotof kokteyli tarifini yayınlayan Qaws Quzah (Gökkuşağı) dergisi 5 ile 15 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor.

Tunus Kadın ve Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yazının "çocuklarda terörist düşünceler ve şiddeti teşvik ettiği" kaydedildi.

Yazıda "Molotof kokteyli yapılması ve atılması kolay olduğundan ayaklanmalar ve sabotajlarda sık sık kullanılan ev yapımı bir silahtır" deniyor.

Molotof kokteylinin tarihi ve kullanılışına dair bilgiler dergideki köşede, yanan bir şişe fotoğrafıyla da görüntülenmiş.

Bakanlık yetkilileri derginin şiddet ve terör olaylarında molotof kokteyli kullanmaya teşvik etmek suretiyle, çocukların hayatlarını tehlikeye attığını öne sürdü.

Yetkililer savcılığa derginin yayıncısı ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdiler.

Tunus'ta yaşanan son toplumsal ayaklanma Devlet Başkanı Ben Ali'nin istifasıyla yatışmıştı.

Ancak ekonominin bir türlü iyileşmediği ve radikal İslamcı hareketlerin yeniden güçlendiği ülkenin özellikle bazı bölgelerinde hala sıkça molotof kokteyllerinin de kullanıldığı şiddet olayları yaşanıyor. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

çocukdergimolotof kotyelitariftunussavcılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24