'Çocuk cezaevlerinin kapatılması gerek'

Başbakan Tayyip Erdoğan, çocuklara tecavüz edenlere idam cezası verilmesi gerektiğini söylerken bir çocuk daha devlet kendisini koruyamadığı için cezaevinde tecavüze uğradı. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu kurucusu Eren Keskin de çocuk cezaevlerinin kapatılması gerektiğini savundu. Keskin, “Cezaevlerinde çocuklar tehlike olarak görülüyor. Cezaevi yetkilileri çocuklara karşı kendini güvene almaya çalışıyor. Çocukların yaptığı her şey suç olarak değerlendiriliyor. Onları dinlemek yerine hücre cezaları veriliyor. Çocukların sorunları irdelenmediği için maruz kaldıkları şeyler de önlememeden devam ediyor” dedi.

Taraf'tan Billur Özgül'ün haberine göre, Adana’nın Ceyhan ilçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 16 yaşındaki F.O., kendisiyle aynı koğuştaki M.A.’nın tecavüzüne uğradığını söyledi. 2012 yılında Pozantı Cezaevi’ndeki tecavüz olaylarının ortaya çıkmasıyla tartışmaya açılan çocuk cezaevleri, böylelikle bir kez daha gündeme geldi. Hukukçular çocuklar için tek kurtuluşun çocuk cezaevlerinin kapatılması olduğunu belirtti.

Kameradan işaret etti ama gören olmadı

Uyuşturucu satıcılığı iddiasıyla Ocak ayında tutuklanan F.O., cezaevine girdikten kısa bir süre sonra 17 yaşındaki M.A. tarafından önceleri cinsel tacize, daha sonra ise şiddete ve tecavüze maruz kaldığını belirtti. F.O., cinsel istismarı söylemekten korktuğu ve utandığı için şiddet gördüğü gerekçesiyle cezaevi yönetimine başvurdu ve koğuşunun değiştirilmesini istedi. Görevliler F.O.’nun talebini geri çevirdi. F.O. son olarak 17 Şubat’ta M.A kendisini zorla tuvalete götürürken koğuş havalandırması ve banyonun dışında bulunan kameradan elleriyle işaret yaparak yardım istedi. Ancak kimse yardıma gelmedi. F.O. bağırmaya başladı ve tecavüze uğradıktan sonra duyulan çığlıklar sayesinde idare, yaşananlardan haberdar oldu.

Olay üzerine cezaevi yetkileri hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca cinsel istismarı gerçekleştiren M.A. hakkında dava açıldı ve tutuklu yargılanmasına karar verildi. Başka bir davadan tutuklu bulunan sanık M.A., eski davadan tahliye edilse bile bu davadan dolayı tutuklulu kalacak.



Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları F.O’nun ailesinden vekalet alıp F.O.’nun yargılandığı Adana Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulundu. Avukatlar gerekçe olarak ise çocuğun yaşadığı travmayı gösterdi. Mahkeme başkanı itirazı kabul etti ve F. O. tahliye edildi.

Psikolojisini TİHV düzeltecek

F.O.’ya devlet tarafından hiçbir psikolojik yardım verilmediği için Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) sosyal- psikolojik destek sunmak için çalışmalarına başladı. Ayrıca F.O.’yu sosyal hayata hazırlamak, becerilerini geliştirmek ve iş sahibi yapabilmek için farklı çalışmalar da sürdürüyorlar.

'Görevlilere göre hep onlar suçlu'

Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu kurucusu Eren Keskin de çocuk cezaevlerinin kapatılması gerektiğini savundu. Keskin, “Cezaevlerinde çocuklar tehlike olarak görülüyor. Cezaevi yetkilileri çocuklara karşı kendini güvene almaya çalışıyor. Çocukların yaptığı her şey suç olarak değerlendiriliyor. Onları dinlemek yerine hücre cezaları veriliyor. Çocukların sorunları irdelenmediği için maruz kaldıkları şeyler de önlememeden devam ediyor” dedi.

'Çocukların çığlığını duyan yok'

Çocukların cinsel istismara uğramasıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, “Onlara çığlık atmayı öğretin” demişti. F.O.’nun avukatı Tugay Bek, “Kimi sorumlular ‘çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin’ diyor ama devlet korumakla yükümlü olduğu çocukların çığlığını duymuyor” dedi. Bek, ayrıca şunları aktardı; “Çocuk cezaevlerindeki bir diğer problem ise birbirine yaşı yakın olan çocukların aynı koğuşa konulması. Üstelik Türkiye’deki çoğu insan nüfusa geç kaydedidiği için yaş farkları artıyor ve küçük çocuklar kendini koruyamıyor.”

2 bin çocuk cezaevinde

İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan sayısal verileri şöyle aktardı: “Cezaevinde bulunan çocuk sayısı her gün değişmekle birlikte günlük 2 bine yakın çocuk oluyor. Bu çocukların ortalama 450’si hükümlü geri kalanı ise tutuklu yargılanıyorlar. 1 yıl içerisinde cezaevine girip çıkan çocuk sayısı 10 bine yakın. Cezaevindeki çocukların yüzde 10’u 12-14 yaş arası yüzde 90’ı ise 15-18 yaş arası. Ortalama cezaevinde bulunan 2 bin çocuktan en fazla 50’si kız çocuğu.”