-ÇOCUK CESETLERİNİN OLDUĞU MICIR ELAZIĞ'DAN GETİRİLMİŞ ELAZIĞ (A.A) - 18.10.2010 - Diyarbakır'da kamyonun boşalttığı mucur içerisinde çıkan 2 erkek çocuk cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 14. kilometresindeki yol yapım çalışmasında bir kamyonun boşalttığı mıcırın içerisinden brandaya sarılı olarak çıkan ve 12-13 yaşlarında oldukları tahmin edilen 2 erkek çocuğuna ait cesetler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Diyarbakır'da boşalttığı mıcırdan 2 erkek çocuk cesedi çıkan kamyonun Elazığ'dan yüklendiğinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri kentin eski yerleşim yeri Harput'taki taş ocağına gitti. Jandarma burada işletme yetkilileri ile görüştü. Yetkililer, söz konusu kamyona dün akşam saatlerinde ocaktan mıcır yüklendiğini bildirdi. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 14. kilometresindeki yol yapım çalışmasında bir kamyonun boşalttığı mıcırın içerisinden brandaya sarılı olarak 12-13 yaşlarında oldukları tahmin edilen 2 erkek çocuğuna ait ceset çıkmıştı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.