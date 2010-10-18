T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇOCUK CESETLERİNİN OLDUĞU MICIR ELAZIĞ'DAN GETİRİLMİŞ ELAZIĞ (A.A)

18 Ekim 2010 19:33

-ÇOCUK CESETLERİNİN OLDUĞU MICIR ELAZIĞ'DAN GETİRİLMİŞ ELAZIĞ (A.A) - 18.10.2010 - Diyarbakır'da kamyonun boşalttığı mucur içerisinde çıkan 2 erkek çocuk cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 14. kilometresindeki yol yapım çalışmasında bir kamyonun boşalttığı mıcırın içerisinden brandaya sarılı olarak çıkan ve 12-13 yaşlarında oldukları tahmin edilen 2 erkek çocuğuna ait cesetler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Diyarbakır'da boşalttığı mıcırdan 2 erkek çocuk cesedi çıkan kamyonun Elazığ'dan yüklendiğinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri kentin eski yerleşim yeri Harput'taki taş ocağına gitti. Jandarma burada işletme yetkilileri ile görüştü. Yetkililer, söz konusu kamyona dün akşam saatlerinde ocaktan mıcır yüklendiğini bildirdi. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 14. kilometresindeki yol yapım çalışmasında bir kamyonun boşalttığı mıcırın içerisinden brandaya sarılı olarak 12-13 yaşlarında oldukları tahmin edilen 2 erkek çocuğuna ait ceset çıkmıştı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24