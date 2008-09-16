Çocuk: 'Babamdı, ama artık değil'

Adana'da geçimsizlik nedeniyle boşandığı 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Dilek Saner'i 32 bıçak darbesi ile öldüren Hüseyin K.'nin, "Kasten adam öldürmek"ten müebbet hapis istemi ile yargılanmasına başlandı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen 12 yaşındaki H.G.K.'nın sözleri sanık babayı şoke etti. Mahkeme başkanının, "Sanığı tanır mısın" sorusuna küçük çocuk, "Babamdı, ama şimdi değil. Annemin çığlık sesine uyandığımda kanlar içinde gördüm. Onlar hep kavga ederdi" diye yanıt verdi.



Aldatılmanın öfkesi



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Hüseyin K. pişmanlığını dile getirerek, "Eski eşimi öldürdüğümü kabul ediyorum. Konuşmak için gitmiştim. Amacım öldürmek değildi. Dilek, bana Z.Y. ile 1.5 yıldan beri birlikte olduğunu, onu sevdiğini söyleyince aramızda tartışma çıktı. Bana saldırmak için bir şey aradığını düşünerek, aldatılmanın verdiği öfke ve tahrikin etkisiyle bıçakladım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum" diye konuştu.



“Babam parayı uyuşturucuya yatırdı”



Duruşmada sanık ile öldürdüğü eski eşinden 12 yaşındaki oğulları H.G.K. tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanının, "Sanığı tanır mısın" sorusuna küçük çocuk, "Babamdı, ama şimdi değil" cevabını verdikten sonra tanıklık yaptı. Babası ile annesinin sürekli kavga ettiğini söyleyen küçük çocuk, "Ben üst kattaki anneannemde uyuyordum. Alt katta kardeşim B.K. ile uyuyan annemin çığlığına uyandım. Annemi kanlar içinde gördüm. Babam orada yoktu. Annem çalışır, babam parayı uyuşturucuya yatırırdı" dedi. Öldürülen kadının annesi Zeliha Saner de, damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

