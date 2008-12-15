Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)



Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)



Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Aslan23 Haziran - 23 AğustosEn Çok Sevdigi Söz :"BÖYLE OLACAK”İyi Olduğu Konular : Cömert, nazik, sadık, neşeli, açık görüşlüZor Alanlar : Kibirli, gururlu, dediğim dedikAslan burcu çocukları doğdukları ilk günden evin reisliğini ele alır. Onların adeta dünyaya kendilerini göstermek için doğduklarını bile düşünebilirsiniz.Canlı, hareketli, pozitif, mutlu ve cömert Aslan çocuğunun eğer istedikleri olmazsa kükremesini uzaktan duyabilirsiniz.Onlar doğuştan aktördür, sahnede ön planda olmak, drama, abartma onların işidir. Etraflarına hareket, neşe ve heyecan katmak da doğal görevleridir.Zamanla etraflarında krallıklarını ilan ederler, arkadaşları da bu liderliklerini genelde kabul eder. Anne ve babalar bu doğal liderliği bir yandan desteklerken, bir yandan da onlara her zaman istediklerinin ve dediklerinin olamayacağını açıklamaları gereklidir.Ama ne olursa olsun, onları başkalarının önünde cezalandırıp duygularını incitmeyin. Çünkü kaç yaşında olursa olsun egosunu zedeleyip, gururunu kırabilirsiniz.Bu küçük Aslancık yanında devamlı birileri olsun ister ve ayrıca etrafındakilerin ilgisini de bekler. Odasını veya dağıttıklarını toplatabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O, basit bulduğu bu işleri yapmayacak kadar onurludur.Emir verir gibi davranan, bazen sabrımızın sınırlarını hayli zorlayabilen bu çocuk, bir o kadar da sevimlidir. Kraliyet ailesinin bir üyesinin sizin evde olması hiç de fena sayılmaz değil mi?