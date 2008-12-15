T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Aslan 23 Haziran - 23 Ağustos En Çok Sevdigi Söz :"BÖYLE OLACAK” İyi Olduğu Konular : Cömert, nazik, sadık, neşeli, açık görüşlü Zor Alanlar : Kibirli, gururlu,

15 Aralık 2008 02:00

Aslan

23 Haziran - 23 Ağustos

En Çok Sevdigi Söz :"BÖYLE OLACAK”
İyi Olduğu Konular : Cömert, nazik, sadık, neşeli, açık görüşlü
Zor Alanlar : Kibirli, gururlu, dediğim dedik

Aslan burcu çocukları doğdukları ilk günden evin reisliğini ele alır. Onların adeta dünyaya kendilerini göstermek için doğduklarını bile düşünebilirsiniz.

Canlı, hareketli, pozitif, mutlu ve cömert Aslan çocuğunun eğer istedikleri olmazsa kükremesini uzaktan duyabilirsiniz.

Onlar doğuştan aktördür, sahnede ön planda olmak, drama, abartma onların işidir. Etraflarına hareket, neşe ve heyecan katmak da doğal görevleridir.

Zamanla etraflarında krallıklarını ilan ederler, arkadaşları da bu liderliklerini genelde kabul eder. Anne ve babalar bu doğal liderliği bir yandan desteklerken, bir yandan da onlara her zaman istediklerinin ve dediklerinin olamayacağını açıklamaları gereklidir.

Ama ne olursa olsun, onları başkalarının önünde cezalandırıp duygularını incitmeyin. Çünkü kaç yaşında olursa olsun egosunu zedeleyip, gururunu kırabilirsiniz.

Bu küçük Aslancık yanında devamlı birileri olsun ister ve ayrıca etrafındakilerin ilgisini de bekler. Odasını veya dağıttıklarını toplatabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O, basit bulduğu bu işleri yapmayacak kadar onurludur.

Emir verir gibi davranan, bazen sabrımızın sınırlarını hayli zorlayabilen bu çocuk, bir o kadar da sevimlidir. Kraliyet ailesinin bir üyesinin sizin evde olması hiç de fena sayılmaz değil mi? 

Çocuğunuzun burcu

Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24