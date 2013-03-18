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Yaşam

Çocuk ağlaması boşanma sebebi

İngiltere'de yapılan bir ankete katılan 2 bin kişinin yüzde 11’i, gece çocuk ağladığı zaman eşleri veya partnerleri çocukla ilgilensin diye uyuma taklidi yapıyor

18 Mart 2013 10:11

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, boşanan çiftlerin üçti ikisi, boşanma sebebi olarak ‘çocuk ağlaması nedeniyle yaşanan uykusuzluk, yorgunluk ve huzursuzluk’ gibi sağlık nedenlerini gösteriyor.

BBCTürkçe'nin Observer gazetesine dayandırdığı habere göre, Channel 4 televizyon kanalının yaptığı ankete katılanların yüzde 45’i aldıkları uyku ilaçlarıyla güvenli olmayan yerlerde, her 20 kişiden biri de araba kullanırken şoför koltuğunda uyuya kaldıklarını söyledi.

Her 10 çiftten üçü de, çocukları doğduktan sonra uykularını yeterince alamamaktan şikâyet ediyor.

Gece ağlayarak uyanan çocuklar ve çocukları erken saatlerde uykuya yatırma çabaları da yeni çiftleri bunaltan sebepler arasında. Ankete katılan 2 bin kişinin yüzde 11’i, gece çocuk ağladığı zaman eşleri veya partnerleri çocukla ilgilensin diye uyuma taklidi yapıyor, yüzde 11 ağlama sesini duymamak için kapıyı kapatıyor ve yüzde 9’u ise yine aynı amaçla televizyonun sesini açıyor.

Çiftlerin beşte biri, çocuklarının sağlıklı uyumasına engel olarak evlerinde bulunan televizyonu gösteriyor.

Psikolog Tanya Byron, yeterli uyuyamayanların ‘alkolikler kadar’ tehlikeli olabileceği görüşünde. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti verilerine göre, 3-5 yaş arası çocukların 11 saat, 10 yaşındaki çocukların 10 saat, 14 yaş ve üstü çocukların ise 14 saat uykuya ihtiyacı var.

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