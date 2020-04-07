Çocuğuyla birlikte Koronavirüs'e yakalanan Pink: Kimse güvende değil

Kendisinin ve üç yaşındaki oğlu Jameson'ın yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını açıklayan şarkıcı Pink, Instagram hesabından canlı yayın yaparak son durumlarını anlattı. Pink, "Bize, çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm ama bu kesin değil. Kimse güvende değil" dedi.

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, oğlu ve kendisi hakkında merak edilenler anlatan Pink, henüz tam olarak iyileşemediklerini fakat daha iyi olduklarını açıkladı. Yaklaşık 8 milyon takipçisine seslenen ünlü şarkıcı, “Kritik safhayı atlattığımızı umuyorum ama bu hastalık tam bir lunapark treni. Tam daha iyi olduğunu düşündüğünde başka bir şey oluyor” dedi.

"Kimse güvende değil"

Oğlu ve kendisinde gördüğü semptomları üç hafta boyunca günlüğüne kaydeden Pink, “Üç hafta sonra hala yüksek ateşi vardı. Bu ikimiz için de lunapark treni gibiydi” şeklinde anlattı. Astım hastası olan şarkıcı, durumun korkutucu olduğunu itiraf etti. Pink, Koronavirüs hakkında gençlerin güvende olduğunu vurgulayan kişilere de tepki göstererek, “Başlangıçta hep, ‘eğer gençseniz’, ‘bu hastalık 65 yaş ve üstünde öldürücü’, ‘çocukların hepsi güvende’ gibi şeyler duyduk. Ama Jameson gerçekten hastaydı ve çok korkutucuydu. Bize çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm ama bu kesin değil. Kimse güvende değil” dedi.