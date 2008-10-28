Çocuğunuzla çocuk olmayın

Anne ve babaların çocukları ile çocuk olmaması gerektiğini söyleyen Pedagog Elif Koca, “Anne, çocuğun annesi, baba da çocuğun babasıdır. Roller dejenere edilmemelidir'' dedi.



Pedagog Elif Koca, çocuklarla arkadaşlığın sınırlarını çizmek gerektiğine dikkat çekti. Elif Koca, “Anne, baba olarak demokratik bir aile yapısı kurmakla çocukla arkadaş olmak aynı anlamda algılanmamalı. Anne, çocuğun annesi, baba da çocuğun babasıdır ve roller kesinlikle dejenere edilmemelidir. `Ben çocuğumla arkadaş gibiyim' cümlesi hiç uygun değil. Kimse çocuğu ile çocuk olmaya çalışmasın. Onların 2 yaşından itibaren başlayıp ömrünün sonuna kadar birçok arkadaşı olacaktır. Çocuğun bir tane annesi, bir tane de babası vardır. Siz asıl görevinizi yerine getirmeye çalışın. Elbette anne, baba ve çocuk arasında yaşantı, fikir paylaşımı olmalı. Ancak bu paylaşımın gerek dili, gerekse içeriği çocuğun yaşına uygun olmalıdır. Ne çocuğun sınıf arkadaşıyla konuşur gibi ailesiyle konuşması doğrudur ne de ailenin'' diye konuştu.



Evlerde çocukların sözü geçiyor



Türk aile yapısını ataerkil denilen, babanın ve baba soyunun hakim olduğu bir model olduğuna değinen Pedagog Elif Koca, ``Ataerkil toplum örneklerini kent yaşantısında ne derece görüyoruz tartışılır. Bu sürecin `Çocukerkil' yapıya kaydığını gözlemledim. 2006 yılında İstanbul'da yaptığım bir araştırmada 250 alt sosyoekonomik, 250 üst sosyoekonomik aileyle görüştüm. Araştırmanın sonucuna göre evlerde yüzde 92 oranında çocukların sözü geçiyor. Demek ki, demokratik değiliz. Doyumsuz ve şımarık bireyler yetiştiriyorsak geleceğin dünyası hakikaten karanlık olacak'' dedi.



Çocuk sabır ve sevgiyle büyüyor



Çocukların sadece sabır ve sevgiyle büyüdüğünün altını çizen Elif Koca, şunları söyledi:



“Çocuk annenin geçirdiği gergin hamileliğin mirası olarak dünyaya gergin gelir. Böyle bebekleri doğdukları ilk dakikalardan itibaren çatık kaşlarından ve mutsuz yüz ifadelerinden anlayabiliyoruz; çünkü anne karnında 24'üncü haftadan itibaren bebek zihinsel aktivitelerini gerçekleştirmeye başlıyor. Duymaya, düşünmeye, düşünceleri arasında bağlantı kuruyor. Çocuklar, davranış modellerini taklit ederler. Anne ve babalar çocuğunun karşısında sürekli bir öfke haline dolaşırsa, o da muhtemelen sizi taklit edecek ve öfkeli bir çocuk olacaktır. Unutmayın ki, çocuğunuz sevgiyle büyüyor.''



(DHA)

