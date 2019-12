Çocuğunuz TEKEL 'e destek veriyor sahip çıkın!

T24 - Hacettepe Üniversitesi, TEKEL eylemine destek veren 20 öğrenciye 'siyasi faaliyet yapmak' iddiasıyla soruşturma açtı. Aralarında siyasal bilgiler okuyan öğrencilerin de bulunduğu gençleri, özel güvenlikle adım adım izleyen rektörlük, onları ailelerine mektupla şikayet etti.



En son demokratik bir hak olan 'siyasi toplantı' hakkını kullanan öğrencilere, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden olan Hacettepe Üniversitesi'nde soruşturma açıldı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, TEKEL işçilerine destek vermek amacıyla Hacettepe Üniversitesi'nde duyurular yapan 20'ye yakın öğrenciye soruşturma açtı. Haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerin durumu, rektörlük tarafından ailelerine gönderilen bir mektupla bildirildi.





Fakülte BBG evi gibi



Şikayet mektuplarında üniversitenin istihbarat servislerini aratmayacak şekilde öğrencilerini izlediği ortaya çıktı. Üniversitede görev yapan özel güvenlik ekipleri tarafından adım adım izlenen öğrencilerle ilgili bilgiler Genel Sekreterliğe bildirildi. Öğrencilerin açtıkları stantlar, gösterdikleri filmler, astıkları afişlerin gün gün, dakika dakika rapor edildiği mektuplar, ders notlarıyla birlikte ailelere gönderildi. Mektupta ailelere çocuklarıyla ilgili, 'Onlara sahip çıkmanız ve eğitimlerini başarıyla tamamlamalarına elbirliğiyle yardımcı olmanız gerekmektedir' denildi.



Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okuyan bazı öğrencilere de 'Siyasi içerikli toplantı yapmak' şeklinde soruşturma açılıp bunun bir de velilere bildirilmesi hem ailelerin hem öğrencilerin tepkisini çekti.





Savunma istendi



Hacettepe'de en son kafeterya önünde TEKEL işçilerine destek çağrısı yapan öğrenciler hakkında soruşturma açıldı. 20 öğrenciye gönderilen soruşturma evrakında, 23 Aralık 2009 günü Beytepe Kampusu kafeterya önünde TEKEL işçilerine destek vermek amacıyla yapılan eylem nedeniyle öğrenciler, 16 Şubat'ta Fen Fakültesi Dekanlığı Salonu'nda savunmaya çağrıldı.





İşte o mektup



'Sİz aileler kadar bizlerin de en büyük arzusu vatanımıza ve milletimize yararlı, bilimsel bilgi ve becerilere sahip evlatlar yetiştirmektir. Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimiz geçmişte olduğu gibi bugünde yasadışı eylem ve görüşlere yöneltmek isteyen kişi, odak ve kuruluşlar olabilmektedir. Velisi olduğunuz üniversitemiz öğrencisinin yasa dışı örgüt, parti propaganda çalışmaları yapmak, stantlar açarak afiş, broşür, dergi, dokuman dağıtmak gibi eylemler içinde yer aldığı belirlenmiştir.Maddi ve manevi fedakarlıklarla, ülkemizin önde gelen saygın üniversiteleri arasında yer alan üniversitemize gönderdiğiniz öğrencilerimizin, yasal olmayan ve izinsiz olaylara katılarak alacakları disiplin cezaları hiç şüphesiz eğitim ve öğrenimlerini olumsuz yönde etkilemekte, hatta zaman zaman sonlandırabilmektedir. Onlara sahip çıkmanız ve eğitimlerini başarıyla tamamlamalarına el birliği ile yardımcı olmanız gerekmektedir.





Eylemciler neyle suçlandı?



Ünİversİtenİn öğrenci ailelerine gönderdiği mektupta öğrencilerin eylemlerini sıraladı. Üniversite mektupta eylemleri 'İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası giriş kapısı ve camlarına siyasi içerikli afiş asmak', 'Beycafe binasında film gösterimi yapmak', 'YÖK'ü protesto etmek', 'Siyasi içerikli toplantı düzenlemek' şeklinde sıraladı.





4/C statüsü nedir?



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel A, B ve C fıkralarıyla tanımlanıyor. A fıkrasında kadrolu devlet memurları, B fıkrasında sözleşmeli personel, C fıkrasında özelleştirmelerden dolayı başka kamu kurumlarına yerleştirilecek geçici personel tanımları yer alıyor. C statüsünde görev bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olarak tanımlanıyor. Göreve Bakanlar Kurulu karar veriyor. Bu şekilde çalışanlara 4C'li deniyor. Bu maddeye göre çalışan TEKEL işçileri en çok 10 ay çalışabiliyor ki bu en yüksek süre. Gerçekte ise bir yıl içinde çalışılan ay sayısı 4'e kadar düşebiliyor.





İşçi meydana, 4/C Danıştay'a



Özlük hakları ve 4/C'ye karşı eylemlerini 60 gündür sürdüren TEKEL işçileri için yeni bir eylem planı açıklandı. Önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşmeden sonuç alamayan dört büyük işçi ve memur konfederasyonu TÜRK-İŞ, KAMU-SEN, DİSK ve KESK, Türkiye'deki tüm temsilcilerini 20 Şubat Cumartesi günü TEKEL işçileriyle dayanışma için Ankara Kızılay Meydanı'nda sabahlamaya çağırdı. Konfederasyonlar, mümkün olan her yere TEKEL işçilerinin mücadelesine destek veren ve güvencesiz çalışmayı protesto eden siyah pankartlar asma kararı aldı. 4/C statüsüyle ilgili hukuki süreci de değerlendiren konfederasyon temsilcileri, 4/C uygulamasının iptali için Danıştay'a iptal davası açma kararı aldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ise Denizli'nin Çivril İlçesi'nde katıldığı SGK Sosyal Güvenlik Merkezi'nin açılışında TEKEL işçilerine seslendi. Dinçer 'Her şeyden önce ay sonuna kadar benim beklentim işçilerimizin hepsinin 4/C için müracaat edeceği şeklinde. Arkadaşlar eylemlerini bıraksınlar, gelip müracaatlarını yapsınlar. Vaktinde müracaat etmezlerse bu fırsatı kullanma şansımız kalmayacaktır' dedi.