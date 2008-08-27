Çocuğunuz şekersiz diyabet hastası olabilir

İsim ve belirtilerdeki benzerliğine rağmen şeker hastalığıyla karıştırılmaması gereken ve halk arasında “Şekersiz şeker / Diyabet Hastalığı” olarak geçen Diabetes İnsipitus, çocukları da vuruyor.



Diabetes Insipitus nedir?



Çok su içme, çok idrara çıkma ile kendini gösteren idrarı yoğunlaştıramama hastalığıdır. Kan şekeri normaldir, şekersiz şeker hastalığı olarak da bilinir.



Nedenleri nelerdir?



Diabetes İnsipitus beyindeki hipofiz bezinden salgılanan, böbreklerden vücut suyunun tutulmasını sağlayan hormonun eksikliği nedeniyle doğuştan olabilir veya ilerleyen yaşlarda oluşabilir. Beyin tümörleri, bazı böbrek hastalıkları, genetik yatkınlık en sık görülen nedenlerdir.



Ne gibi bulgularda kendini gösterir?



Hastalıkta böbreğin vücut suyu nu gereğinden fazla atması dolayısıyla bol idrar yapma, buna bağlı olarak da susama ve çok su içme söz konusudur. Yeni doğan bebekte sık bez ıslatma, sık emme isteği, ateş, kilo alamama ve huzursuzluğa neden olur. Süt çocukluğunda büyüme geriliği, nedensiz ateş, kabızlık, bol idrar ve çok su içme isteği vardır. Daha büyük çocukta çok su içme, çok idrara çıkma, gece su içmek için uyanma söz konusudur.



Tanı nasıl konulur?



Öncelikle çocuğun gerçekten çok su içip idrara çıkıp çıkmadığı belirlenmelidir. Bunun için 24 saat boyunca yaptığı idrar miktarı ve tükettiği sıvı kaydedilmelidir. Kanda hormonun düzeyi, elektrolitler ve böbreklerin çalışma kapasiteleri değerlendirilerek tanı kesinleştirilebilir. Antidiüretik hormonun eksik mi, yoksa etkisiz mi olduğunu belirlemek amacıyla ilaçlı test yapılması da gerekebilir.



Tedavisi nasıl yapılır?



Tedavisi eksik olan hormonun verilmesi ile yapılır. Antidiüretik hormonu içeren burun içine uygulanmak üzere hazırlanmış solüsyon, sprey ve hapları vardır.



(bebek.com)

