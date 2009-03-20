Çocuğunuz ilk adımlarını çıplak ayak atsın

Bebeğinizin ilk adımları ileride nasıl bir ayağa sahip olacağının da ipuçlarını veriyor. İlk adımlarda ayak parmaklarının yere temas etmesi, yürüme reflekslerinin gelişmesine yardımcı olur. Bu nedenle bebeğinizin yürümeye çıplak ayakla başlaması daha iyi olur..



Bebeklikten itibaren büyümeye başlayan ayaklar için aileler neler yapmalı, çocuklarına nasıl ayakkabı seçmeliler? İstanbul Ortopedi Merkezi Başhekimi Op. Dr. İsmail Yılmaz, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada ailelerin çocuklarına nasıl ayakkabı seçmeleri gerektiğini anlatıyor.



Çocuklara nasıl ayakkabı alınmalı?



Belli bir yaşa kadar ayak kemikleri gelişimlerini tamamlamaz. Bebek ya da çocuklara çok sert ayakkabılar alınmamalıdır. Doğal maddelerden yapılmış ayakkabılar tercih edilmeli. Ayak şeklini alabilen, esnek, çocuğun ayak parmaklarını kavrayacak tabana sahip ayakkabılar kullanılmalı. Çünkü yumuşak doku; ergenlik çağına, özellikle de yedi yaşına kadar gelişimini devam ettirir.



Çıplak ayak yürüsün



Bebekler ilk adımlarını nasıl bir ayakkabıyla atmalılar?



Bebekler ilk adımlarını atmaya başladıkları zaman, mümkün olduğu kadar ayakkabı giydirilmemelidir. Ayak parmaklarının yere temas etmesi, yürüme refleksinin gelişmesine yardımcı olur. Bebekler yumuşak ve doğal zeminlerde çıplak ayakla yürümeli. Zeminin kaygan olmamasına da dikkat edilmeli. Bebekler toprakta, çimde, yumuşak bir halı veya örtü üzerinde rahatlıkla yürüyebilirler.



Yanlış ayakkabı seçimi bebeklerde ne gibi sorunlara yol açar?



Çok sert ve ayak gelişimine zararı olan ayakkabılar; çocuğun ayak tabanındaki kavisin, yani çukurun düzgün oluşmasını, ayak adalelerinin sağlıklı gelişmesini ve yürüme denge refleksinin doğal gelişimini engeller.



Yaşına göre seçin



Çocuklar sevimli lastik ayakkabıları ne zaman, kaç yaşında giyebilir?



Ayakkabıları, çocuğun ayak gelişimine paralel olarak yaşına uygun seçmek lazım. Çocuğun iki yaşından sonra bu ayakkabıları giymesi daha uygun olur. Mesela üç yaşındaki bir çocuğa tabanı ve derisi çok sert bir ayakkabı giydirilmesi çok uygun olmaz.



Lastik ayakkabı giyen çocukların ayak sağlığında bozukluk oluşabilir mi?



Ayakkabının tabanı çocuk ayak tabanına uygunsa bozukluk yapmaz. Ancak çocuğun ayağının gereğinden fazla ayakkabı içerisinde kalması, ayağı çıplak kalması gerekirken evde bile bu ayakkabıyı giymek için ısrar etmesi; ayakta birtakım bozukluklara sebep olur. Özellikle de ayağında içe basmaya eğilim varsa, çok yumuşak ayakkabılar ayak bileğinin daha çok içe dönmesine neden olur. O bakımdan çocuğun ayağını düzgün tutup, içe dönmesini engelleyecek ayakkabılar tercih edilmeli.



Çocukların ayakları hızla büyüyor. Ayakkabıyı yarım numara büyük mü almak lazım?



Alınacak ayakkabının çok sıkı olmaması gerekir. Sıkmaya başladığı an, o ayakkabıyı değiştirmek gerekir. Ayakkabı derisinin esneme kabiliyetinin olması lazım. Yarım numara büyük ayakkabı alınabilir, ancak ayakkabı fazla bol olursa, yürüme refleks ve dengesinin oluşumunu zorlaştırır.



Tabanı yüksek olsun



Lastik botlar çocuk ayak sağlığı açısından faydalı mı? Yoksa normal bot mu giydirmek lazım?



Lastik botların bir kısmının taban yapıları ayak sağlığı açısından uygun değil. Bunların bazılarının tabanları son derece ince. Yürüdüğünüz zaman zemindeki olumsuzluklar, taş gibi ayak tabanına aynen aktarılır. Tabanı yüksek ve ayak tabanının şeklini alan botlar tercih edilmeli.



Hangi ayakkabılar çocukların ayaklarını daha çok yorar?



Çok sert veya çok yumuşak, tabanı ağır veya çok ince (bez) ayakkabılar çocukların ayaklarını gereksiz yere yorar. Ama ağır ayakkabılar kadar ince ayakkabılar da, ayak sağlığında sorunlara yol açıyor.



Okula giderken nasıl ayakkabı giyilmeli?



Okulda çocukların ayakları bütün gün ayakkabının içinde kalacağı için rahat, sıkmayan, terletmeyen, hafif ve doğal malzemelerden yapılmış kaliteli ayakkabılar tercih edilmeli.

