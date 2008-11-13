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Sağlık

Çocuğunuz hangi yaşta hangi sütü içsin?

Süt doğduğumuz andan itibaren temel besin kaynağımızdır. Hayatımız boyunca sağlığımızı korumak ve kemik hastalıklarından korunmak için bu önemli kalsiyum kayn

13 Kasım 2008 02:00

Süt doğduğumuz andan itibaren temel besin kaynağımızdır. Hayatımız boyunca sağlığımızı korumak ve kemik hastalıklarından korunmak için bu önemli kalsiyum kaynağına ihtiyaç duyarız.

Çocuklarınıza sütlü kahve içirmeyin

Yaşama en iyi başlangıç anne sütü

Bir yaşına kadar, bebekler için en iyi içecek anne sütüdür. İlk altı ayda anne sütünün verilmesinde bir problem ortaya çıkarsa, bunun yerine geçebilecek tek besin bebek mamasıdır. Bir yaşına kadar tam yağlı süt (inek, koyun ya da keçi sütü) verilmesi önerilmez, çünkü bebeklerin ihtiyacı olan besin öğelerini doğru miktarda içermez. Bir yaşından itibaren ise tam yağlı inek sütüne geçilmesinin bir sakıncası yoktur. İki, üç yaşlarına kadar yeteri kadar enerji ve vitamin-mineral almak için tam yağlı süt tüketilmesi önemlidir.

Sindirimi zorlaşır

İki, üç yaşından itibaren artık doymuş yağ alımını azaltmak ve daha yüksek oranda kalsiyum alabilmek için yarım yağlı süt tüketilmesi önerilir. İki yaşından itibaren sütü sindiren enzim vücudumuzda azalmaya başlar ve süt içimine uzun süre ara verildiğinde aktivitesi iyice azaldığından bir süre sonra sütün sindirimi iyice zorlaşır. Bu durumla karşılaşmamak için çocuklarınızın her gün süt içmesine özen göstermelisiniz. Çocukların bu yaşlarda süt içmeyi bırakmaması için sütü severek içmelerine yardım eden yarım yağlı aromalı sütlerden ya da süte karıştırılan toz içeceklerden destek alabilirsiniz.

Eğer çocuğunuz ihtiyacının üzerinde enerji alıyor ve normal kilosunun üzerine çıkıyorsa beş, altı yaşından itibaren yağsız süt tüketilmesinin hiçbir sakıncası yoktur; çünkü artık yağda eriyen vitaminleri süt dışındaki kaynaklardan da yeteri kadar alabilecek bir beslenme şekline sahiptir.

(Milliyet Cafe)

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