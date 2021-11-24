Çocuğunun cinsiyetini söyleyen doktoru CİMER'e şikâyet etti: Hayatımda yaşayabileceğim bu büyük heyecana engel oldu

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, eşinin talebi olmadan bebeğinin cinsiyetini açıklayan kadın doğum doktorunu CİMER’e şikâyet edilmesini kaleme aldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Şimşek’in söz konusu duruma ilişkin olarak, “Şimdi CİMER yetkilileri ve diğerleri, Cumhurbaşkanlığı adına halkın şikayetlerini alırken ve değerlendirirken nelere yol açtığınızı, bizzat onun adını taşıyan üniversitenin tıp fakültesini ne hale düşürdüğünüzü fark edebiliyor musunuz? Ama kime anlatalım ki? Şimdi kalkıp birisi ‘Onların gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var hissetmezler' dese ne diyebilirsiniz?” tepkisini köşesinde aktaran Öztürk, şikâyet edilen doktorla da görüştüğünü belirtti.

“Cinsiyet karışıklığı şüphesi olabiliyor. Ben de gelen hastama bebeğinin cinsiyeti konusunda bilgi verdim. Bu benim hastaya karşı görevimdir” diyen Kadın Doğum Doktoru Yüksel Işık, 13 yıllık uzman hekim, ilk kez böyle bir şikayetle karşılaştığını ifade etti.

CİMER’e yapılan şikâyet şöyle:

“CİMER başvurusuyla, …… adlı şahıs, ‘Batman Özel Zilan Hastanesi Kadın Doğum Doktoru Yüksel Işık, 11 Eylül 2021 tarihinde, hamile eşimin kontrolünü yaptığı esnada, eşimin talebi olmamasına rağmen çocuğumun cinsiyetini kendisine bildirmiş ve benim hayatımda yaşayabileceğim bu büyük heyecana engel olmuş bu da benim ve eşimin çok üzülmesine, tartışmamıza sebebiyet vermiştir' demiştir.

Bahse konu şikayetle ilgili hastane mesul müdürlüğünüzce gerekli incelemenin yapılarak 23 Kasım 2021 tarihine kadar konu hakkında müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na açıklama yapılması hususunda gereğini rica ederim.”

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