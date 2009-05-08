'Çocuğunu bırak öyle gel'

Kocası Mardin katliamını gerçekleştiren ailenin tarafından olan bir kadın, baba evine dönerken, babasının istememesi nedeniyle 14 aylık çocuğunu geride bıraktı.



Bilge Köyü’ndeki katliam günü başka yerde olduğu için hakkında işlem yapılmayan Şükrü Çelebi’nin eşi Asuman Çelebi, hayatının en zor kararını verdi. Saldırıya uğrayan ailenin kızı olan Asuman, köyü terk eden saldırgan aileyle gitmedi, baba evine döndü ve istenmeyen 14 aylık çocuğunu geride bıraktı.



Mardin’de 44 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Köyü’nden hâlâ acı tütüyor. Bir taraftan yetim ve öksüz kalan onlarca çocuk, yakınlarını kaybeden Çelebiler, diğer tarafta, “can güvenliği korkusu”yla köyden ayrılan Çelebiler. Ancak biri var ki, nereye giderse gitsin, rahat edemeyecek.



Katliam günü Mardin’in Nusaybin ilçesinde olduğu için hakkında işlem yapılmayan Şükrü Çelebi’nin eşi Asuman Çelebi, zor bir karar verdi. Saldırıya uğrayan ailenin kızı olan Asuman Çelebi, köyü terk eden aileyle birlikte gitmedi ve babasının evine döndü. Üç aylık hamile olan Asuman 14 aylık çocuğunu geride bıraktı. Asuman Çelebi, Milliyet’e yaşadıklarını şöyle anlattı:



Eşinden ayrıldı



“Benim küçük oğlum Kadir, 14 aylık oldu. Babam ‘Kadir’siz geleceksen gel. Ona bir şey olursa bizden bilirler’ dedi. Ben de oğlumu bırakarak baba evine döndüm” diye konuştu.

Asuman Çelebi’nin eşi Şükrü Çelebi de, karısının verdiği karara saygılı olduğunu belirterek, “Eşim üç aylık hamile. Benim kapım ona her zaman açıktır” dedi. Eltilerinin, kendileriyle gelmeleri için baskı yaptığı Asuman Çelebi, yaşadığı büyük kararsızlığa rağmen, akşam üzeri babasının evine geri döndü. Asuman Çelebi, son kararını vermeden önce gazetecilere, “Ben karar veremiyorum, benim yerime siz karar verin. Ben ne yapmalıyım” diye sordu. Ancak, gazetecilerden yanıt alamayınca, “Benim acım çok büyük. Ne yapacağımı şaşırdım. Gönlüm, kocamın, çocuklarımın yanında kalmakta, ancak diğer tarafta da ailem var. Şimdi karar vermezsem bir daha o eve giremem” diyerek baba evine dönmeye karar verdi.

Asuman’ın eşinden ve eltilerinden ayrılma anında büyük hüzün yaşandı. Tek tek eltilerine ve katliamı gerçekleştirdiği ileri sürülen ailenin kadınlarına sarılan Asuman Çelebi, eşinden ayrılırken de gözyaşı döktü. Uzun süre eşine sarılan Asuman Çelebi’yi eşi Şükrü Çelebi sakinleştirerek, “5 yıl sonra da sen benim karımsın. Mutlaka seni geri alacağım” dedi. Havanın kararması nedeniyle tek başına baba evine gitmekten korkan Asuman Çelebi’yi Milliyet muhabiri evine bıraktı.



‘Tehdit iddiası yalan’



Saldırı sonrası geride kalan Çelebi ailesinin en büyüğü Osman Çelebi de, zanlıların yakınlarının köyden ayrılmasını “Başka ne yapacaklardı ki? Bizim onları tehdit ettiğimiz doğru değil” diye yorumluyor. Zanlıların yakınları, askerlerin “can güvenliğinizi sağlayamayız” uyarısı üzerine eşyalarını kamyonlara yükleyerek yola çıkmaya başlarken, serbest bırakılan isimlerden Ahmet Çelebi “Mazotumuzun bittiği yerde kalacağız” diyor. 11 akrabası tutuklanan Ahmet Çelebi, köyde kalmaları halinde bir saldırı daha yaşanabileceği endişesi taşıdıklarını belirterek şunları söylüyor:



‘Tekrarlanabilir’



“Taşınmak için Mazıdağı ilçesine gittim. Ancak takip edildim. Kendi canım için değil, sorumluluk duyduğum 120 kişinin güvenliği beni endişelendiriyor. Ailemiz içerde, sadece üç yetişkin erkek dışarıda kaldı. Batıda bir yere gideceğiz ama henüz karar veremedik. Bu çocukların can güvenliğini sağlamak kolay değil. Bazı yakınlarımız geçici olarak Kızıltepe’deki akrabalarının yanına gitti, ancak rahatsız olduğunu söylemesi üzerine geri döndü. Kim bizi kabul ederse oraya gideceğiz.”



Bu arada, zanlı yakınlarının nereye yerleşeceği henüz kesinlik kazanmazken, gidilecek yerin sadece Mardin Valiliği ve Mazıdağı Kaymakamlığı’na bildirileceği öğrenildi.



‘5 yıl sonra da karımsın’



Asuman Çelebi, eşinden ayrılırken sürekli ağladı. Asuman Çelebi’yi eşi Şükrü Çelebi sakinleştirerek, “5 yıl sonra da sen benim karımsın. Mutlaka seni geri alacağım” dedi.

