T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çocuğuna Mussolini'nin adını koy, parayı götür!

İtalya'da aşırı sağcı bir parti, çocuklarına faşist İtalyan diktatör Mussolini ya da karısının adını verenlere 1500 euro nakit para vaat etti

25 Kasım 2008 02:00

İtalya'da aşırı sağcı bir parti, çocuklarına İtalyan faşist diktatör Mussolini ya da karısının adını verenlere 1500 avro nakit para vaat etti.

Movimento Sociale-Fiamma Tricolore (MS-FT) adlı aşırı sağcı parti, çocuklarına Mussolini'nin ön adı olan Benito'yu ya da karısının adı Rachele'i koyan ailelere para teklif etmelerinde faşist ya da ırkçı bir yan olmadığını, bu isimleri yalnızca hoş bulduklarını iddia etti.

Parti, verecekleri parayla ailelerin çocuklarına yiyecek, giysi, beşik gibi ürünler satın almalarını istediklerini belirtti.

Nakit para teşvikinin İtalya'nın güneyindeki 5 bölgede uygulamada olduğu, bölgenin düşük doğum oranının artmasına yardımcı olmayı planladığı savunuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24