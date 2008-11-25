Çocuğuna Mussolini'nin adını koy, parayı götür!

İtalya'da aşırı sağcı bir parti, çocuklarına İtalyan faşist diktatör Mussolini ya da karısının adını verenlere 1500 avro nakit para vaat etti.



Movimento Sociale-Fiamma Tricolore (MS-FT) adlı aşırı sağcı parti, çocuklarına Mussolini'nin ön adı olan Benito'yu ya da karısının adı Rachele'i koyan ailelere para teklif etmelerinde faşist ya da ırkçı bir yan olmadığını, bu isimleri yalnızca hoş bulduklarını iddia etti.



Parti, verecekleri parayla ailelerin çocuklarına yiyecek, giysi, beşik gibi ürünler satın almalarını istediklerini belirtti.



Nakit para teşvikinin İtalya'nın güneyindeki 5 bölgede uygulamada olduğu, bölgenin düşük doğum oranının artmasına yardımcı olmayı planladığı savunuldu.