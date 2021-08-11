"Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Bulut Duman'dan ilk açıklama

Hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Bulut Duman, "Ya çok rica ediyorum şu tanıdık gazetecilerinize haber yaptırıp gerçekmiş gibi milleti kandırmayın. Sosyal hizmetler ve bilirkişi raporlarına göre bir istismar olmadığı, çocuğum da benden hiç bir zaman alınmadığı halde iğrenç haberler yapıyorsunuz" dedi.

Kızıyla çok iyi anlaştığını ve onun çok mutlu olduğunu öne süren Bulut Duman, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm yakın çevrem, arkadaşlarım, dostlarım ve elbette beni takip edenler, kızımla mükemmel ve eşsiz bir baba-kız ilişkimiz olduğunu biliyorlar. Sokaktan geçenlerin bile her daim övgüsüne mazhar olmuşumdur. Çok samimi olarak söylüyorum, zerre keyfimiz kaçmıyor. Kimse de size ve yalan haberlerinize inanmıyor. Kızımı gören herkes onun zekası karşılığında şaşkınlığını gizleyemiyor. İnanılmaz mutlu bir çocuk ve onunla gurur duyuyorum. İş babalığım konusunda yetkinliğim ve babalığım noktasında kimsenin ağzını açmak haddi değil. Zaten aksi halde en ufak bir şüphe olsaydı, şu an evladımla tatilde olmazdık. Bu iftiraya ortak olan pisliklerden bazıları da ceza evinde olmazdı ve dışarda olanların da hukuki süreci devam ediyor olmazdı."