'Çocuğumun önünde kolumu büktü'

T24

TRT2’de “Boğaziçi’nden” adlı programı sunan, çalıştığı Sabah Gazetesi’nde ise “Her şeye rağmen ikimiz” başlığı altında evli çiftlerle röportajları yayınlanan Tuluhan Tekelioğlu, 14 yıllık eşi, 12 yaşındaki oğlunun babası Murat Ömer Gülkan’a ayrı ayrı hem boşanma davası hem de evden uzaklaştırma davası açmıştı. Tekelioğlu, avukatı Altın Mimir aracılığıyla açtığı davalarda eşini, “ihanet ve şiddet”le suçlamıştı. Mahkeme, ilk verdiği kararla, davalı kocanın Sarıyer Acarlar Sitesi’ndeki evinden 6 ay süreyle uzaklaştırılmasına karar vermişti. Ünlü sunucuun dava dilekçesinde şiddetle ilgili şikayetlerinin de olduğu öğrenildi. İşte Tekelioğlu’nun eşi hakkındaki iddiaları: “Aile hayatımız uzun süre önce bitti. Evliliği ve bana olan saygısını yitirmiş olan Murat Gülkan, gerek çocuğumuzun önünde, gerekse yalnızken bana karşı, psikolojik şiddetin yanı sıra fizyolojik şiddet de uyguladı. Kolumu, neredeyse kırma noktasına gelene kadar büküp, beni hareketsiz bıraktı. Yaklaşık 3 gün kolumu işlevsel olarak kullanamadım. Tanınmış biri olmam nedeniyle, dile düşmemek ve konuşulmamak için doktora gitmedim.”Eşini “şiddet bağımlısı” olmakla suçlayan Tekelioğlu, “Kendisi sinirli bir mizaca sahip ve silahlara çok düşkün. Av merakı bir hayli gelişmiş olan davalı, oğlumuza hayvanları öldürmeyi öğütlemektedir. 50’ye yakın bıçağı, yüzlerce mermisi, 5 tabancası, 14 tüfeği bulunmaktadır. ‘Zina’ gerekçesiyle açtığım boşanma davasını olgunlukla karşılayacağını sanmıyorum. Can güvenliğimin korunması ve kendisinin şiddet eylemlerine maruz kalmamak için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum” talebinde bulundu.