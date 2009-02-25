Çocuğumun gelişimi için ne yapmam gerekir?

Soru:
Merhaba, benim on altı aylık bir erkek çocuğum var. Onun bedensel, zihinsel ve dil gelişimi için neler yapabilirim, hangi kitapları okuyabilirim? Ben Vietnam’da yaşıyorum, dil sorunu olduğu için evladımı evde tek başıma büyüteceğim. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Gönderen:
Kübra V. Cevap
Sayın Kübra Hanım,
Oğlunuzun gelişim (bedensel, zihinsel, dil ve sosyo duygusal) alanlarını desteklemek için öncelikle yaşının özelliklerini bilmeniz önemlidir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi internet sitemizden anne babalar için- gelişimin temel taşları bölümünden edinebilirsiniz. Aynı bölümde her gelişim alanını desteklemek için neler yapabileceğiniz ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Destek alabileceğiniz kaynaklar da http://www.7cokgec.org/kaynaklar.php
linkinde yer almaktadır. Farklı dillerin konuşulduğu bir ortamda büyümesi çocuğunuzun aksanları öğrenmesi açısından oldukça faydalıdır. Siz de evde çocuğunuzla Türkçe konuşarak dilin aksanını öğrenmesine destek verebilirsiniz. Bu konuda da dil gelişimi alanını okuyarak çocuğunuzun bulunduğu yaş döneminde dil gelişiminde hangi aşamada olduğunu da takip edebilirsiniz…
Oğlunuzla birlikte mutlu günler dileriz…