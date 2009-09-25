’Çocuğumun fotoğrafına ihtiyacım yok’

Şirin Ediger ve bir aylık İstanbul isimli kızıyla ilk defa babalığın tadını çıkaran Okan Bayülgen çocuğu konusunda çok hassas davranıyor.



Bebeğinin fotoğraflarını kimseye vermeyeceğinin altını çizen Bayülgen, Vatan’a konuştu: “Hiçbir şekilde çocuğumun fotoğrafını izinsiz, o izin verecek yaşa gelinceye kadar yayınlamayacağım. Zaten bana kendi şöhretim fazla geliyor, bir de çocuğun fotoğrafına hiç ihtiyacım yok. Çocuğum ne zaman gazeteye çıkmak isterse o zaman çıkacak. O bir birey, bir vatandaş, buna kendisi karar verecek. Gerekirse mahkemeden tedbir kararı çıkartırım.



Şu anda küçük ve narin bir vücuttan bahsediyoruz. Ama ne annesi ne ben çocuğumun izni olmadan fotoğrafının yayınlanmasını tercih etmiyoruz. Çocuğumuzu sokağa çıkarırken de ona göre yerler tercih ediyoruz. Yani fotoğrafın çekilemeyeceği yerlere gidiyoruz. Çünkü şu anda çocuğumuzdan bu izni alabilecek durumda değiliz. İzin alabileceğimiz zaman gelene kadar da onu korumak zorundayız.” Bu konuda görüşüne başvurduğumuz avukat Aydın Kurban “Umuma açık yerlerde ünlü kişilerin çocuklarıyla birlikte görüntülenmesinde basın kanunu kapsamında hukuka aykırılık yoktur. Ancak yine de kişi gerekçelerini doğru şekilde sunarak çocuğunun hiçbir şekilde resimlenmemesi yönünde tedbir kararı talep edebilir” dedi.

