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'Çocuğumu benden alma'

Ukraynalı AIDS hastası anne, yetimhanedeki 15 aylık erkek bebeğinin ünlü İngiliz şarkıcı Elton John’a evlatlık verilmesini istemediğini söyledi.

06 Ekim 2009 03:00

Ukraynalı AIDS hastası anne, yetimhanede bulunan 15 aylık erkek bebeğinin ünlü İngiliz şarkıcı Elton John’a evlatlık verilmesini istemediğini söyledi.

Ünlü sanatçıya İngiliz Sun Gazetesi aracılığıyla yalvaran ve adı sadece Marina olarak verilen anne, “Onu bana bıraksın ve benden almasın” dedi. Marina’nın iki çocuğunun velayeti alınmış ve çocuklar yetimhaneye verilmişti. AIDS hastalarına yardım derneği bulunan Elton John, Ukrayna’yı ziyareti sırasında gittiği yetimhanede gördüğü çocuğu evlatlık almak istediğini yetkililere bildirmişti. Yetkililer, yasalarına göre evlatlık isteyen kişide evlilik şartı arandığını ve eşcinsel evliliğin ülkede tanınmadığını açıklamıştı. 

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