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Sağlık

Çocuğum ilköğretime ne zaman başlamalı?

Soru: 2003 doğumlu kızım var. Seneye ilköğretim çağının gelip gelmediğini merak ediyorum.

05 Şubat 2009 02:00

Soru: Merhabalar, öncelikle çalışmalarınızı takdir ettiğimi belirtmek isterim. Benim sorum şu olacak ki 30/10/2003 doğum tarihli kızım var ve bu yıl kızımızı ana okul öncesi eğitim kreşine veriyorum seneye ilköğretim çağının gelip gelmediğini merak ediyorum. 2009-2010 öğretim yılında anaokuluna mı yoksa ilköğretime mi başlaması gerekiyor? Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim.

Gönderen: Ayşe V.

Cevap

Sayın Ayşe Hanım,

60- 72 ay arası- anasınıfı 72. ayı dolduran çocuklar ise ilköğretime kayıt olabilir. Çocuğunuzu ilköğretime başlatmak ya da bir yıl kadar daha beklemek çocuğunuzun sosyal, duygusal ve genel davranış özelliklerini göz önünde bulundurarak sizin verebileceğiniz bir karardır. Gelişimsel olarak, okul çağına gelmiş çocuklardan sosyal açıdan yaşıtlarıyla ilişkiye girebilmesini, grup içi aktivitelerine katılabilmesini, kısacası sosyal ortamlarda rahat davranabilmesini bekleriz. Beklenilen bu sosyal-duygusal olgunluk 6-7 yaş civarında gerçekleşen bir durumdur. Ancak her çocuğun gelişiminin birbirinden farklı olduğunu hatırlatmamızda yarar var. Burada vermiş olduğumuz bilgilerin geneli yansıttığını ve kişiye özel durumların farklılıklar gösterdiğinin altını çizmek isteriz.

Bir diğer konu da çocuğunuz okula başlamadan önce bir takım akademik becerileri alabilecek alt yapıyı oluşturmuş olması gerekmektedir. Akademik bilgiyi öğrenmeye hazır hale gelmek okula başlama yaşını belirleyen diğer bir önemli unsurdur. Bu konuda kızınızın öğretmeninden bilgi alabilir, sosyal ve akademik yönden çocuğunuzun gelişimini değerlendirmesini isteyebilirsiniz.

Bütün bunları göz önünde bulundurarak çocuğunuzun okula başlama yaşını siz belirleyebilirsiniz. Sizin dışınızda çocuğunuzu tanıyan kişilerin de görüşlerini almanız faydalı olabilir. Unutmayın ki sosyal, duygusal ve akademik açıdan okul ortamına girmeye hazır olmayan bir çocuk kendini başarısız ve güvensiz hissedebilir, okula gitmeyi tamamen reddedebilir. Okula başlama yaşını belirlerken çocuğunuzun takvimsel yaşı dışında gelişimsel yaşını da dikkate almanızı öneririz. Bu noktada sitemizde yer alan “Gelişimin Temel Taşları” bölümünden yararlanabilirsiniz. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, sosyal ve duygusal açıdan yaşıtlarının üzerinde gelişim gösteren çocuklar, okula erken yaşta başlama durumlarında bile okula uyum konusunda ciddi bir problemle karşılaşmamaktadırlar.

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