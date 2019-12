Çocuğum bana vurup beni ısırıyor, ne yapmalıyım?

Soru: Merhaba 20 aylık bir oğlum var, sürekli olarak bir şey vermediğimde ısırıp kafasıyla bana vuruyor bu durumu nasıl aşabilirim?



Gönderen: İlkay B.



Cevap



Sayın İlkay Hanım,



Öncelikle belirtmek isteriz ki, olumsuz bir davranış üç boyutta ele alınmalıdır: Davranışın gösterildiği, yapıldığı an, davranışa neden olan davranış yapılmadan, gösterilmeden önceki etkenler ve olumsuz davranışın tekrar etmemesi için davranış sonrası müdahaleler.



Davranış anı: Sizin sorunuzdaki durumu aşmak için öncelikle net bir şekilde ısırma, vurma davranışına izin vermemeniz ve uygun şekilde engellemeniz faydalı olacaktır. "Hayır beni ısırmanı istemiyorum/bana vurmanı istemiyorum" gibi bir komut vermek ve bunu her defasında tekrar etmeniz o davranışın yapıldığı anda kullanabileceğiniz bir yöntemdir. Gerekirse vurmasını engellemek için kolunu tutun ve davranışını durdurana kadar komutunuzu tekrarlayın. Çocuğunuzun ısırma ya da vurma davranışına izin vermediğinizi net bir şekilde anlaması gerekir.



Davranış öncesi: Bunun yanı sıra çocuğunuzun bu tarz davranışlar göstermesinin nedenlerini bulmanız önemlidir. Oğlunuzun bu tarz davranışlar göstermesinde fiziksel ve duygusal bir takım ihtiyaçlar etkili oluyor olabilir (ör. ilgi isteği, hareket ihtiyacı, vs.) Ya da çevrenizde ısırma/vurma davranışını bir şekilde gözlemlemiş ve kendisi de bunun doğru bir davranış olduğunu sanarak uyguluyor olabilir.



Davranış sonrası: Nedenler çeşitli olabilir ancak çocuğunuzu bu davranışa götüren nedenleri anladıktan sonra müdahale etmeniz mümkün olabilir. Oğlunuzla daha fazla zaman geçirmek, birlikte farklı etkinlikler yapmak, varsa olumsuz model alabileceği davranış biçimlerini tespit edip, önlem almak, onunla konuşmak, hareket ihtiyacını gidermesi için farklı fiziksel etkinlikler içeren oyunlar için teşvik etmek faydalı olabilir. Parka götürmek, gezdirmek, oyun oynayabileceği alanlar oluşturmak bazı öneriler olarak sayılabilir.

Çocuğunuzla mutlu bir yaşam dileriz...