Çocuğu olana erken emeklilik fırsatı

Çalışan anneler, doğum borçlanması yaparak erken emeklilik imkanına kavuşuyor. 3 çocuk borçlanması yapanlar, toplamda 2 bin 160 gün kazanacak. Böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabilecek.

Doğum borçlanması hakkı yeni bir uygulama değil ancak, torba yasa ile kapsamı genişletildi. Daha önce sadece SSK'lı kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkı, torba yasa ile Bağ- Kur'lu ve memur kadınlara da verildi.

Daha önce en fazla 2 çocuk için borçlanma yapılabilirken, borçlanma yapılabilecek çocuk sayısı da 3'e çıkarıldı.

Şartları var

Sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. 3 çocuk için doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün, yani 6 yıl prim kazanabiliyor. Ancak borçlanacağınız sürelerde çalışmamış, yani adınıza prim ödenmemiş olması ve çocuğun yaşaması şartı var. Her çocuk için 720 gün borçlanma hakkı bulunuyor.

Eksiğinizi tamamlayın

Ne kadar prim eksiği varsa o kadar borçlanarak, bu süreleri beklemeden emeklilik hesabına katılabiliyor. Başvuruda ödenecek miktarı adaylar belirliyor.

Prim tamam ise ve yaş bekleniyorsa o zaman borçlanmaya gerek yok. Çünkü doğum borçlanması yaşı geriye çekmiyor.

Kadınlar, doğum borçlanması için stajyerlik başlangıçlarını ilk tarih olarak kullanabiliyor. Doğum borçlanması başvurusu yapıp sonrasında ödeme yapılmazsa, işlem iptal ediliyor. Ancak hak kaybedilmiyor, sonradan yeniden başvurarak borçlanma yapılabiliyor.

Asgari ücret belirliyor

Yapılacak borçlanma miktarını asgari ücret belirliyor. Burada ihtiyaç kadar prim gününü aylık ya da günlük olarak hesaplayıp ödenebilir.

En alt seviyeden ödemek yerine yüksek miktarda yapılacak ödemeler emekli maaşında artış da sağlayacak.