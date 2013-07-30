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Yaşam

Çocuğu için banka soyan babaya tahliye

3 yaşındaki hasta çocuğunu ameliyat ettirmek için İzmir'de banka soyan baba tahliye edildi

30 Temmuz 2013 15:12

 

İzmir’de çocuğunun tedavisi için banka soyan bir baba, parayı iade edince tahliye edildi.

Bayraklı ilçesinde 3 yaşındaki hasta çocuğunu ameliyat ettirmek için tefeciden borç alan aile, çıkış yolu bulamayınca banka soymaya karar verdi.

Bir bankadan oyuncak silahla 26 bin 700 lira çalan baba Ü.N., tefeciye olan borcunu kapattı.

27 yaşındaki Ü.N., olayın ardından kısa süre sonra yakalandı. Bunun üzerine ailesi, alınan parayı kendi imkanlarıyla toplayıp bankaya iade etti.

30 yıl istenen hapis cezası "Etkin Pişmanlık" nedeniyle 7 yıl 1 aya düştü. Mahkeme, Ü.N.'yi kalan cezasını karar kesinleştikten sonra çekmek üzere tahliye etti.

 

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