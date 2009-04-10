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Yaşam

Çocuğa saldıran Pitbull öldürülerek durduruldu

Edirne'de, Pitbul cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk, ancak köpek öldürülerek kurtarılabildi.

10 Nisan 2009 03:00

Edirne'de, Pitbul cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk, ancak köpek öldürülerek kurtarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeniimaret Mahallesi'ndeki Yeniimaretspor Kulübü yanındaki çocuk parkında oynayan ilköğretim öğrencisi Ahmet Özer, henüz sahibi belirlenemeyen Pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Anne Emine Özer, oğlunu köpeğin saldırısından kurtaramayınca, bağırarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar, Pitbul cinsi köpeğin altında kalan çocuğu, köpeği bıçaklayarak ve sopalarla öldürerek kurtardı.

Edirne Devlet Hastanesine kaldırılan Özer'in iki bacağında ısırıklar olduğunu belirten yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirtti. Köpeğin ölüsü ise incelenmek üzere Edirne Belediyesi ekipleri tarafından alındı.

Baba Şendoğan Özer, oğlunu ısıran köpeğin sahibinin bulunması için polise başvurarak, davacı olacağını söyledi.

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