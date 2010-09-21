Çocuğa mutlaka balık yedirilmeli

T24 - Protein, D vitamini, fosfor, kalsiyum yönünden zengin olan balık; kemik sistemi gelişmesinde önemli rol oynuyor. Balıktan azami faydalanmak için taze tüketilmesi gerekiyor. Peki balığın taze olup olmadığı nasıl anlaşılır?







Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Topbaş, balık avı yasağının 01 Eylülde sona ermesiyle çok sağlıklı olan bu ürünün balıkçı tezgahlarında yer almaya başladığını söyledi.

Her zaman olduğu gibi okulların açılmasıyla birlikte velilerin çocuklarının dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak için arayış içinde olduklarını ifade eden Topbaş, balığın, 1 yaşından sonra tüm yaş gruplarının tüketmesi gereken çok önemli bir besin olduğuna dikkati çekti.



Topbaş, balıkta protein, D vitamini, fosfor ve kalsiyum gibi vücut için gerekli maddelerin bol olarak bulunduğunu dile getirerek, ''Balıktaki proteinlerin içerdiği amino asitler vücuda önemli katkılar sağlar. D vitamini ise özellikle vücudun kemik sisteminin gelişmesinde, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek kemik erimesinin önlenmesinde büyük rol oynar. Fosfor ve kalsiyum gibi mineraller ise dolaşım, boşaltım ve kemik sistemi için önemlidir. Bu nedenler, herkesin balık tüketmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır'' dedi.



Balıklarda vücut için gereken yağ asitlerinin de yer aldığını anlatan Topbaş, ''Bunlar, diğer hayvansal gıdalar açısından baktığımızda balıkta en dengeli olarak bulunur. Dolaşım sisteminde önemli rolleri olan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, balıkta uygun oranlardadır. Kalp ve damar hastalıklarının oluşumunun önlenmesi açısından önemli faydalar sağlar'' diye konuştu.





Pişirilmesi de önemli



Doç. Dr. Topbaş, pişiriliş yöntemlerinin, balığın sağladığı yararları konusunda önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



''Pişiriliş yöntemlerine dikkat edilmelidir. Buğulama, fırında ızgara şeklinde tüketilmesi, faydaların sağlanmasında önemlidir. Yağda kızartma, mangalda kömüre ve ateşe doğrudan temas şeklindeki pişirilme şekillerinden kaçılmasında yarar vardır. Tersi durumda istenen yararlar ortadan kalkabilir, hatta ortaya zararlar dahi çıkabilir.''





Taze balık nasıl ayırt edilir?



Bu arada uzmanlar, balıkların lezzetli, besleyici ve sağlıklı olabilmesi için özellikle taze olmalarının gerekliliğini ifade ediyor.



Taze balık almanın püf noktaları şöyle:



''Gözleri parlak, dışa bombeli olur. Bekledikçe gözleri donuklaşır, içe döner. Taze balığın solungaçları canlı, kırmızı olur. Bayatladıkça bu renk koyulaşmaya, solungaç kurumaya başlar. Pulları derisine yapışık olmalıdır. Eti sıkı ve sert olur. Balığa parmakla dokunulduğunda meydana gelen çukurluk, parmak çekilince hemen düzelmelidir. Bayatlamış balıkta parmak izi kalır. Balık bayatlamaya başlayınca asit kokusu yapar.''



Balığın pişirilme sırasında ve pişirildikten sonra da taze olup olmadığı anlaşılabiliyor. Taze balık pişirilirken kuyruk bölümü havaya doğru kalkar ve gövdesinde kıvrılmalar ve çatlamalar oluşur. Tüketilirken de kılçığı kolay çıkmalı, kırılmamalı ve kılçık eti beyaz olmalıdır. Balığı yerken kılçık kırılıyorsa, kılçık altı eti koyu bir renk almışsa ve yerken ağızda dağılmıyorsa balık bayattır.





