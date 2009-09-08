'Çocuğa dipçikli dayağı' protesto edene üç yıl hapis cezası istendi

Hakkari'de 17 yaşındaki Seyfullah Turan'ı dipçiğiyle döven polisi protesto eden İHD Şube Sekreteri Ethem Açıkalın hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hakkâri’de 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Bayramı’nda 17 yaşındaki Seyfullah Turan’ı tüfeğin dipçiğiyle öldüresiye döven Özel Harekat polisi Bahadır Turan hakkında, mağdurun ‘yaşamını tehlikeye sokup vücutta kırıklar yaratacak’ denli kasten yaraladığı gerekçesiyle dokuz yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ise Hakkârili savcıların “Cezalandırılsın” dediği bu polis şiddetini Adana’da bir yürüyüşle protesto eden İHD Şube Sekreteri Ethem Açıkalın’a Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.





Hakkâri’de geçen nisanda DTP’ye yönelik operasyonlar üzerine kent bir dizi olaya sahne olmuştu. Hakkâri Bağlar Mahallesi’nde Özel Harekat polisi Bahadır Turan, Seyfullah Turan’ı yere yatırıp tüfeğinin dipçiğiyle öldüresiye dövmüştü. Bu olay kameralarca görüntülenmişti.

Van 100. Yıl Devlet Hastanesi’nin kati raporuna göre çocuk Turan gördüğü şiddet sonucu yaşamsal tehlike geçirmişti. Vücudunda kemik kırığı vardı. Üstelik kırıklar hayati fonksiyonunu orta derecede etkilemişti. Polis Turan’ın ‘görevinin gerektirdiğinin üzerinde şiddet kullandığı’ sonucuna varan savcılık, ‘kasten yaralama’dan dokuz yıla kadar hapis cezası istedi. İlk duruşma Hakkâri Asliye Ceza Mahkemesi’nde 17 Eylül’de görülecek.

Polisi protestoya dava

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı, polis şiddetini yargılamaya hazırlanırken; yasadışı gösterilere katılan çocuklar hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yüzlerce yıla varan hapis cezaları istemesiyle meşhur Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bu polis şiddetini protesto edenlere dava açtı.

Hakkâri’de, Seyfullah Turan’ın öldüresiye dövülmesi sonra Adanalı çocuk hakları savunucusu ve Adana İHD Şube Sekreteri Ethem Açıkalın, kentte protesto yürüyüşü düzenlemişti. İHD’liler 25 Nisan’da saat 12.00’de 5 Ocak Meydanı’nda toplanıp İnönü Parkı’na yürüdü. Açıkalın, bir açıklama yaptı. Eylemde hiçbir olay çıkmadı.

Ancak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki her eylemde kullanılan bu güzergâhta yapılan yürüyüşün 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olduğu görüşündeydi. Ve başsavcılık, Açıkalın hakkında, Hakkârili meslektaşlarının “Cezalandırılsın” dediği polis şiddetinin protesto edildiği yürüyüşü düzenlediği ve bu eyleme katıldığı gerekçesiyle üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.







