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ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN 11 YIL SONRA TUTUKLANDI ZONGULDAK (A.A)

30 Eylül 2010 17:51

-ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN 11 YIL SONRA TUTUKLANDI ZONGULDAK (A.A) - 30.09.2010 - Zonguldak'ta, 11 yıl önce imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladığı 11 yaşındaki çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, düşük yapmasının ardından evine geri gönderdiği çocuğun yıllar sonra yaptığı şikayet üzerine,  ''çocuğun nitelikli istismarı'' suçlamasıyla tutuklandı. Hollanda'dan emekli Mustafa İ. (55), 11 yıl önce Bursa'da yaşayan bir aileye o dönemin parasıyla 35 bin mark para ödeyerek 11 yaşındaki kızları S.K. ile, Zonguldak'a yerleşerek imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladı. Mustafa İ'nin zorla cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen çocuk bir süre sonra hamile kaldı. O dönemde içtiği ilaçlar nedeniyle 3,5 aylıkken düşük yapan S.K, Mustafa İ. ile cenini ormanlık bir alandaki boş araziye gömdü. S.K'yi erken doğum yapmasından bir süre sonra ailesinin yanına geri gönderen Mustafa İ, ilerleyen yıllarda başka kadınla evlenerek 3 çocuk sahibi oldu. Ailesinin yanına döndükten sonra 2004'te yaşadıklarının suç unsuru olduğunu öğrenen S.K, polise başvurdu. Para karşılığı evlendirildiği Mustafa İ'nin kendisiyle rızası dışında cinsel ilişkide bulunduğunu öne süren genç kadın, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 2004'te başlattığı soruşturma kapsamında aranmasına karşın yerini tespit edemediği Mustafa İ'yi, 6 yıl sonra yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece, 11 yıl önce çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında genç kadının ailesinin de ifadesinin alınacağı bildirildi.

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