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Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- DİYABAKIR'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Ozan Satar (27), polis tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı

24 Eylül 2018 20:47

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- DİYABAKIR\'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Ozan Satar (27), polis tarafından Aydın\'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında \'Çocuğa cinsel istismar\' ve \'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından\' kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Ozan Satar\'ın Diyarbakır\'dan Nazilli\'ye gideceğini belirledi. Polis, Ozan Satar\'ın Nazilli\'deki evine dün operasyon düzenledi. Ozan Satar, Zafer Mahallesi\'ndeki evinde kıskıvrak yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ozan Satar tutuklanıp, Nazilli E Tipi Ceza ve Tutukevi\'ne gönderildi.

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