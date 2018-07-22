Cocu'dan genç oyuncuya övgü: Büyüleyici

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, genç oyunculardan Eljif Elmas ile Barış Alıcı'nın performansı ile ilgili olarak, "Eljif Elmas'ın fizik durumu büyüleyici. 120 dakika oynayabilir. Barış Alıcı'nın ise bu tarafı biraz daha öğrenmesi gerekiyor. Daha fit olmalı" dedi. Transfer çalışmalarına da değinen Cocu, iyi bir forvet arayışı içerisinde olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'la 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cocu, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Giuliano ikinci penaltıyı gole çevirse 4-0 olacak ve maç kopacaktı"

"Taraftarlarımıza 60-65 dakikada çok iyi futbol seyrettirdik. Harika goller attık. Harika bir pas oyunu sergiledik. Çok fazla hareketlilik sağladık. Giuliano ikinci penaltıyı gole çevirse 4-0 olacak ve maç kopacaktı. Son 20 dakikadan memnun değilim. Eğer yorgunluktan böyle olduysa taktik olarak skoru korumamız gerekiyordu. Futbolun bu tarafını da öğrenmemiz lazım. Maçın büyük kısmından çok mutluyum. Statta da harika bir atmosfer vardı."

"İyi bir forvet arayışımız var"

Şu an kadrolarında santrfor olarak Roberto Soldado'nun olduğunu hatırlatan Hollandalı teknik adam, transferle ilgili şunları kaydetti:

"Soldado topla koşulara başladı. Esas durumunu takıma katıldığında göreceğiz. Biz bu takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bazı pozisyonlarda yeterince oyuncumuz yok. İyi oyuncular almak istiyoruz. Bunu deniyoruz ama kolay değil. Takımı daha kuvvetli bir duruma getirmek için her şeyi yapıyoruz. İyi bir forvet arayışımız var."

"Eljif çok önemli bir oyuncu olacak bu sene"

Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Eljif Elmas ile Barış Alıcı'yı da öven Cocu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok sıra dışı bir maç oynadılar. Büyüleyici bir görüntü sergilediler. Eljif Elmas'ın fizik durumu büyüleyici. 120 dakika oynayabilir. Barış Alıcı'nın ise bu tarafı biraz daha öğrenmesi gerekiyor. Daha fit olmalı. Takımın ihtiyaçlarına bakarsak ikisinin de olumlu görüntüsü vardı. İki genç oyuncumuz da olgun oyun oynadı. Barış'ı daha önceden biliyorduk. Çok genç ve kaliteli. Eljif'in de kalitesini biliyorduk. Eljif çok önemli bir oyuncu olacak bu sene. Çok genç ama kendini taktik olarak çok geliştiriyor. Genç yeteneklerle takımın tecrübeli isimleri arasındaki dengeyi kurmalıyız. Yeni oyuncularla da bu isimleri harmanlayacağız. Hem ligde, hem kupada hem de Avrupa'da yukarılara oynayan bir Fenerbahçe için çalışıyoruz."