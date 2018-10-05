Cocu: Tek üzücü nokta ilk yarının skoruydu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kazandıkları Spartak Trnava galibiyetini değerlendirdi.

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Cocu, "Tek üzücü nokta, ilk yarının 0-0 bitmesiydi. Çok enerjik bir takım vardı. Kenarları iyi kullandık. İstediğimiz boşlukları bulduk ve o boşlukları değerlendirdik. Devre arasında baskıya devam etmemiz gerektiğini söyledik. Sonunda golü bulmayı başardık. 2. gol de oldukça güzeldi. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Moral ve özgüven açısından önemli bir galibiyetti. Oyuncularım adına mutluyum, galibiyet için çok çalıştılar" dedi.

"Yarın itibarıyla Başakşehir maçına hazırlanacağız"

Süper Lig'de pazar günü oynayacakları Medipol Başakeşhir hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, "Pazar günü bizi büyük bir maç bekliyor. Kaliteli bir rakiple oynayacağız. Topla iyi oynayan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Bu akşam farklı bir durum söz konusuydu. Bugün iyi oynadık. Yarın itibarıyla Başakşehir maçına hazırlanacağız. O maçta neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Eljif Elmas'ın performansını da değerlendiren Cocu, "Şu ana kadar birçok maçta Eljif Elmas 11'deydi. Biz de ona güvendiğimizi gösteriyoruz. Genç bir oyuncu, önünde uzun bir gelecek var. Aynı zamanda öğrenmeye istekli bir oyuncu, çok çalışkan, bu anlamda da iyi bir örnek. Davranışları düzgün ve doğru bir oyuncu" şeklinde konuştu