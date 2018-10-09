Cocu: Mücadeleye devam edeceğim



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımı için her şeyini verdiğini ve kulübün başkanı Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli ile birlikte takıma farklı bir yapı getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Hollanda basınına konuşan teknik direktör Cocu, "Fenerbahçe Türkiye'de kültür değişimi girişimine giren ilk futbol takımı. Kulübün başkanının uzun vadeli vizyonu var. Bir günde değişecek şeyler değil bunlar." dedi.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'indeki bulunduğu yere ve bunun için oluşan baskıya dikkat çeken Cocu, "Her açıdan şu anda başka bir dünyada yaşıyorum. Takım için her şeyimi verdim. Başkan Koç ve Comolli ile birlikte takıma farklı bir yapı getirmek için çalışıyorum. Bu geçiş dönemine rağmen birbirimizden en iyisini talep edebiliriz. İnanç şu anda belirleyici rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Cocu, yeni bir proje ile görevlendirildiğini belirterek, "Zorlu bir yolculuk olduğunu biliyordum. En kolay yolu seçmedim. Bunu oyuncu olarak da yapmadım hiç. Sırtım dik mücadeleye devam edeceğim, fazlasını da yapamam zaten. Türkiye'yi Hollanda ile hiçbir şekilde karşılaştıramazsınız. Fenerbahçe'de ne olursa olsun, burada kazandığım tecrübe benim için bir zenginliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Cocu, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Volkan'ın takım için önemli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Volkan şimdilik kenara alındı, ama bu onun hiçbir zaman oynamayacağı anlamına gelmez." diye konuştu.

