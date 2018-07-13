Cocu iki isme hayran kaldı

Fenerbahçe'nin İsviçre kampında iki isim ön plana çıkmış durumda. Mehmet Ekici ve İsmail Köybaşı, performanslarıyla teknik direktör Cocu'nun gözüne girmeyi başardı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Phillip Cocu takım üzerindeki ağırlığını her geçen gün hissettiriyor. Antrenmanlarda oyun felsefesini oyunculara aşılamaya çalışan Hollandalı çalıştırıcının üzerinde en çok durduğu konu yardımlaşma. Futbolcuların sürekli olarak birbirleriyle konuşmasını isteyen Cocu, "Gör - Konuş - Hızlı uygula" kuralını sürekli hatırlatıyor.

Genç teknik adam toplantılarda da, "Burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli ve siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli" mesajını oyuncularına iletiyor.

Fenerbahçe'nin İsviçre kampında öne çıkan iki isim ise Mehmet Ekici ve İsmail Köybaşı. Mehmet Ekici özellikle hızlı hücum ve gol çalışmalarındaki performansıyla Cocu'dan büyük övgü aldı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar sorunu yaşayan yıldız futbolcu yeni sezon öncesi teknik ekibe güçlü bir mesaj vermiş durumda.

Antrenmanlarda hücum bindirmeleri ve attığı gollerle dikkat çeken İsmail Köybaşı da hırsı ve çalışkanlığı ile Cocu'nun gözüne girmeyi başardı.