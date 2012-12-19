Coco Channel ve İslam yan yana gelir mi?

The Guardian gazetesi bugün sayfalarında Türkiye’nin yeni İslami orta sınıflarını ele alan bir yazı yayımladı.

Gazete, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki ekonomik sorunlara karşılık, kalkınmakta olan ülkelerin bir "ekonomik rönesans" yaşadığını aktaracağı üç günlük bir yazı dizisine bugün başladı.

Söz konusu yazının bugünkü bölümünde ele alınan ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor.

Gazetenin İstanbul'daki muhabiri Constanze Letsch, yazısını "Moda ve başörtüsü" başlığıyla sunuyor ve "Coco Chanel ile İslam birbirine uyar mı?" diye soruyor.

Letsch 40 bin tirajlı muhafazakar yaşam dergisi Âlâ’ya özel olarak dikkat çektiği yazısında ‘Türkiye’nin büyüyen yeni İslami burjuvazisi otellerden spor kulüplerine kendi yaşam alanlarını giderek genişlettiğinden’ bahsediyor.

Haberde şu cümlelere yer veriliyor: "Başörtülü mankenlere ilk kez yer veren Âlâ adlı dergi, uyumun mümkün olduğunu düşünüyor. Türkiye'nin son on yılda yaşadığı ekonomik büyümeden, laik kentli elitlerin faydalandığı gibi, AKP'nin muhafazakâr destekçileri de faydalandı.”

Gazete Türkiye’nin muhafazakar yeni orta sınıflarıyla ilgili çalışmalarıyla bilinen Ayşe Çavdar’ın görüşlerini de aktarıyor: “Bu yeni İslami burjuvazinin harcayacak parası ve harcamak için oldukça geniş seçenekleri var. Antropolog ve gazeteci Ayşe Çavdar, 'AKP'nin toplumun geçmişte görmezden gelinmiş kesimlerini tüketici pazarına genellikle başarıyla çekebildiğini ve bu anlamda, politikanın başaramadığını ekonominin başararak İslami muhafazakâr yaşam tarzını normalleştirdiğini' söylüyor."