Coca-Cola'nın kârı yüzde 10 düştü

Dünyanın en büyük içecek şirketi Coca-Cola'nın ilk çeyrek karı, yeniden yapılanma yükümlülükleri ve varlık değerlerindeki azalma nedeniyle yüzde 10 düştü.



Tüketici harcamalarındaki çekilmeye karşın Sprite ve Coke gibi çekirdek dallara odaklanan Atlanta merkezli şirketin çeyrek yıl sonuçlarında 5 günlük fazladan satışlar etkili oldu.



Şirket, 2011'e kadar 500 milyon dolar tasarruf etme planını da korudu.



Coca-Cola Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent, yaptığı açıklamada, küresel ekonomik çevre hala zorlu olmayı sürdürürken, uzun dönem büyüme için iyi konumlandıklarını söyledi. Kent, "İşimiz bu gibi zor zamanlar için inşa edildi" dedi.



Sıkıntılı dönemde Coca-Cola'nın görünüşü konusunda iyimser olmayı sürdüren Kent, Şubat ayında düzenlenen bir konferansta, şirketin küresel krizden, girerken olduğundan daha güçlü çıkacağını söyledi.



Şirketin, karı 3 Nisan'da biten dönemde 1,35 milyar dolara bir başka ifadeyle hisse başına 58 sente geriledi. Bir önceki yıl aynı dönemde şirketin karı 1,5 milyar dolar bir başka değişle hisse başına 64 sent olmuştu.



Yeniden yapılanma yükümlülükleri, varlık değerlerindeki azalma ve diğer kalemler dışarıda tutulduğunda ise Coca-Cola 1,51 milyar dolar bir başka değişle hisse başına 65 sent kar elde etti.



Şirket, söz konusu dönemde, Wall Street tahminlerinin altında, yüzde 3 düşüşle 7,17 milyar dolar satış yaptı.



