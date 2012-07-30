Coca Cola'nın iki numarası da Türk oldu

The Coca-Cola Company yeni yönetim yapısını açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2013 itibariyle şirketin global yönetimi Coca-Cola International, Coca-Cola Americas ve Bottling Investments Group (BIG) olmak üzere üçe ayrılacak. 2008 yılından bu yana 93 ülkenin bağlı olduğu Avrasya ve Afrika Grubu’nun Başkanlığı’nı yürüten Ahmet Bozer, The Coca-Cola Company’nin Amerika kıtası dışındaki tüm ülkeleri kapsayan uluslararası faaliyetlerinin yürütüleceği Coca-Cola International’ın Başkanı olacak.

Yeni yönetim yapılanmasına göre, The Coca-Cola Company global yönetimi üçe ayrılacak: Coca-Cola International, Coca-Cola Americas ve Bottling Investments Group (BIG). Amerika kıtası dışındaki tüm uluslararası faaliyetlerin yürütüleceği Coca-Cola International’ın Başkanlığı’na Ahmet Bozer, Coca-Cola Americas Başkanlığı’na Steve Cahillane, BIG Başkanlığı’na ise Irial Finan getirildi.

Halen Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren Coca-Cola Refreshments’ın Başkanı ve CEO’su olarak görev yapan Steve Cahillane ise, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’nın bağlı olduğu Coca-Cola Americas Başkanlığı’na atandı. Irial Finan, The Coca-Cola Company’nin Kuzey Amerika dışında sahip olduğu şişeleme operasyonlarını yürüten Bottling Investments Group (BIG) Başkanlığı görevine devam edecek.

Kent: 2020 vizyonumuza doğru ilerlerken en doğru yapılanma bu oldu

Yapılan açıklamada The Coca-Cola Company CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, şirketin 2020 vizyonuna doğru ilerlerken en doğru yapılanmanın bu şekilde olduğuna inandıklarını belirterek, “Yeni atadığımız üç yönetici bugüne kadar başarılarını pekçok alanda kanıtladılar. Ahmet Bozer, güçlü uluslararası deneyimi ile farklı coğrafyalarda işimizi büyütürken pekçok başarıya imza atmış bir lider. Steve Cahillane, Kuzey Amerika operasyonlarımızın yönetiminde çok önemli bir rol oynadı. Irial Finan ise, BIG’nin oluşmasında liderlik ederek, The Coca-Cola Company’nin dört kıtadaki şişeleme operasyonlarının başarısında etkin rol üstlendi” dedi. Kent şöyle devam etti:

“Sağlam temeller üzerine kurulu olan işimiz iyi bir ivme yakalamış durumda. Şimdi artık yeni bir adım atmanın zamanı geldi. Global operasyonlarımızı benzer büyüklükteki iki coğrafi bölgeye ayırarak ve uluslararası şişeleme operasyonlarımızı da BIG çatısı altında toplayarak, öncelikli pazarlar üzerindeki odağımızı artırmayı ve bu coğrafyalardaki işimizi stratejik olarak yönlendirme konusunda daha esnek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Ahmet Bozer 22 yıldır Coca-Cola ailesinde

Ahmet Bozer, 1990 yılında The Coca-Cola Company’nin Atlanta’daki merkezinde Finansal Kontrol Müdürü olarak göreve başladı. 1992 yılında Türkiye Bölgesi Finans Müdürü olarak atanan Bozer, 1994 yılında Coca-Cola Şişeleme Operasyonları Finans Direktörlüğü görevini üstlendi, 1998 yılında Türkiye Coca-Cola Şişeleyicileri Grubu Murahhas Azası görevine atandı. 2000-2003 yılları arasında önce Avrasya Bölümü, ardından Avrasya ve Ortadoğu Bölümü Başkanlığını yürüttü. 2003-2008 yılları arasında Ahmet Bozer’in sorumluluk alanına Rusya, Ukrayna ve Belarus Bölgesi ile Hindistan ve Güneybatı Asya bölgesi eklendi. Bozer, 2008’den bu yana 93 ülkenin bağlı olduğu Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.