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Dünya

Coca-Cola'nın 'gizli formülü' satışta

Coca-Cola'nın orijinal formülünü bulduğunu iddia eden bir antikacı gizli tarifi 15 milyon dolara satışa çıkardı

14 Mayıs 2013 20:35

ABD'li bir antika satıcısı Coca-Cola'nın gizli formülünü bulduğunu iddia etti.

Georgia eyaletinde yaşayan Cliff Kluge, hayatını kaybeden ünlü bir kimyagerin açık artırmaya çıkan eşyaları arasında Coca-Cola'nın 1943 yılından kalma formülünün yazılığı olduğu kağıtlar bulduğunu söyledi.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Kluge, bulduğu formülü açık artırma sitesi eBay'de 15 milyon dolara satışa çıkardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Coca-Cola firması, Kluge'nin bulduğu formülün Coca-Cola'ya yaklaşabileceğini ancak içeceğin gerçek tadını yakalayamacağını öne sürdü.

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