Coca-Cola'nın 'gizli formülü' satışta

ABD'li bir antika satıcısı Coca-Cola'nın gizli formülünü bulduğunu iddia etti.
Georgia eyaletinde yaşayan Cliff Kluge, hayatını kaybeden ünlü bir kimyagerin açık artırmaya çıkan eşyaları arasında Coca-Cola'nın 1943 yılından kalma formülünün yazılığı olduğu kağıtlar bulduğunu söyledi.
ntvmsnbc.com'un haberine göre, Kluge, bulduğu formülü açık artırma sitesi eBay'de 15 milyon dolara satışa çıkardı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Coca-Cola firması, Kluge'nin bulduğu formülün Coca-Cola'ya yaklaşabileceğini ancak içeceğin gerçek tadını yakalayamacağını öne sürdü.