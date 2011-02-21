Coca-Cola Türkiye’de 10 yöneticiden 7’si kadın

T24 - CEO Muhtar Kent’in ardından ABD’li içecek devi Coca-Cola’da tepe yönetimin etkili Türk yöneticilerinden Ahmet Bozer, en çok gurur duyduğu başarılardan birini ‘kadın yönetici sayısını artırmak’ olarak açıkladı. Bozer, Coca-Cola Türkiye’de, kadın yönetici oranının yüzde 73’e ulaştığını söyledi.



Milliyet gazetesinden Songül Hatısaru'nun haberine şöyle:





Son 20 yıldır dünyanın en değerli markası Coca-Cola, 2010’da 70 milyar dolarlık tacıyla yine zirvedeydi. Ne sanayi devlerinin, ne de teknolojinin tahtından indirebildiği dev şirketin CEO’su bir Türk, Muhtar Kent. Onun geçtiği yolları şimdi bir başka Türk yönetici kat ediyor.





Avrasya - Afrika Grup Başkanı Ahmet Bozer, bu dev markanın 90 ülkedeki tüm faaliyetlerinden sorumlu. Bozer, ofisi Altunizade’de olan şirketin en geniş coğrafyaya sahip birimini layıkıyla yönetebilmek için yılda 200 bin mil uçuyor. Eski bakanlardan Ali Bozer’in oğlu olan Ahmet Bozer’in en çok gurur duyduğu başarılarından biri, Coca-Cola Türkiye’deki kadın yönetici oranının yüzde 73’e yükselmesi. Bozer’le bunun sırrını ve yeni yönetim değerlerini konuştuk.



Ahmet Bey, sorumluluğunuz altındaki bölgenin özellikleri neler?



Sorumluluk alanım, Hindistan, Ortadoğu, Rusya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 90 ülkeden oluşuyor. Coca-Cola’nın satışlarının yüzde 15’lik kısmı bu bölgeden geliyor. En hızlı büyüyen ve Coca-Cola’nın büyümesine de en çok katkı yapan bölgeyiz.

Sorumlu olduğum bölgenin nüfusu 3 milyar. Dünyanın yarısı!



Kaç çalışanınız var?



Direkt olarak bin 500. Ancak şişeleme ortaklarımızı da kattığımızda 100 bin çalışanımız var.



Şirketin yöneticilerinde aradığı ortak özelikler nedir? Sizle Muhtar Kent arasında benzerlikler var mı?



Coca-Cola’da ortak değerler de, çeşitlilik de esastır. İyi fikirler farklı düşünenlerin çatışmasından doğar.



Şişeleyici sistemiyle çalışan ve onlar kanalıyla tüketiciyle ürünü bulaştıran bir şirketiz. Sistemin iyi çalışması için iyi ilişki becerileri gerekiyor. Farklılıkları seven bir grup ama en önemli ortak özellik küresel düşünebilmek. Esneklikleri de olan liderlik önemli sonra. Burası Birleşmiş Milletler gibi çünkü. Hayatında 10 kez ülke değiştirmiş çalışanlarımız var.



Yönetim katında kaç kadın çalışanınız var?



2007’de kadınların Coca-Cola bünyesinde ilerlemesini sağlamak amacıyla Kadın Liderler Konseyi kuruldu. Tüm coğrafyalardaki üst düzey kadın yöneticilerden oluşan Konsey, şirketteki kadın çalışan sayısını kalıcı olarak artırmayı ve üst pozisyonlarda kadın çalışan oranını yükseltmeyi hedefliyor. Şirket, Eylül 2010’da düzenlenen Clinton Global Girişimi genel oturumunda 2020 yılına kadar 5 milyon kadın girişimciyi de güçlendireceğini açıkladı.

Coca-Cola tarafından yürütülecek kadın girişimcileri destekleme projesinde, 2008 yılında Afrika’daki Mikro Dağıtım Merkezleri’ni artırmak için Birleşmiş Milletlerce yürütülen “Call to Action” girişimi model alınacak. Coca-Cola Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 45, kadın yönetici oranı ise yüzde 73. Coca-Cola, en çok kadın yönetici çalıştıran, kadın yönetici dostu bir şirkettir.



Coca-Cola’da çalışan Türk sayısı kaça ulaştı şimdi?



Uluslararası pozisyonlara 70 kişi ihraç ettik, şu andaki sayı ise 50.



Bu binada kaç milletten insan çalışıyor?



Bölge ofisinde yaklaşık 200 kişi çalışıyor. Bana bağlı kişiler arasında 12 yabancı var. Amerikalı, İskoç, Kamerunlu, Zimbabveli, Güney Afrikalı, Hindistanlı, Hırvat, Avustralyalı, Lübnanlı çalışanlarım var.



Kolalı içecekler ve gazlı içecekler obezitenin artmasına neden olan ajanlar arasında gösteriliyor. Asit nedeniyle de mideye etkisinden söz ediliyor. Cola’nın pabucu dama atılabilir mi?



Obezite sorunu evrensel bir sorun. Ama sebebi şekerli içecekler değil. Son 25 yılda Amerika’da, günde kişi başı aşağı yukarı 650 kalori fazla alındığı saptanmış. Bunun yüzde 53’ünün yağdan, yüzde 14’ünün de şekerden geldiği saptanmış. Bu yüzde 14’ün sadece yüzde 5’i şekerli içeceklerden kaynaklanıyormuş. Obezitenin esas nedeni dengesiz beslenme ve pasif bir yaşam sürmekle ilgili. Biz de aktif yaşamı destekleyerek çözüme bir katkımız olması için çalışıyoruz.



Asit konusu ama?



Pek çok gıdada az miktarda asit bulunur. Örneğin, yoğurt, ayran, salata sosları, sirke, limon, portakal gibi birçok gıdada asit vardır. Bu asitlerin tüketilmesinde midemiz açısından sorun yoktur. Dengeli şekilde tükettiğiniz taktirde her ürünün keyfini çıkarabilirsiniz. Prensip budur, yaşam alışkanlıkları genetik kodlarınıza göre herkesin ihtiyacı farklıdır.



Cola’nın marka değeri nedir?



70 milyar dolar. Son 20 yıldır dünyanın bir numaralı markası. İlk 10’daki şirketler zaman içinde değişti, teknoloji şirketleri girdi, sanayi şirketleri çıktı mesela. Ama Cola hep bir numara olarak kaldı. Borsadaki değeri 150 milyar dolar, 2009 yılı cirosu 31 milyar dolar, 94 bin çalışanı var.



Sorumlusu olduğunuz bölge halk ayaklanmalarıyla sallanıyor? Bu konularda Muhtar Bey’le görüşüyor musunuz?



Tabii ki. Bu bizim işlerimizi nasıl etkiler, etkilenmemesi için ne yapmalıyız? Bunların hepsini konuşuyoruz. Haftada en az bir kere konuşurduk, bu olaylarda ikiye çıktı. Bir kaos yaşandı, tabii ki işlerimiz bir miktar etkilendi. Tunus ve Mısır da bana bağlı. Bu kaos devam etseydi dağıtımda sorun olabilirdi. Ancak Allah’tan tansiyon düştü. Afganistan, Pakistan, Irak da bana bağlı. İstikrar sorunları olan ama bir taraftan da hızlı büyüyen pazarlar bunlar.



Finans müdürüydüm, çöp bile topladım

Bir Coca-Cola ruhu var mıdır? Birini işe alırken nelere dikkat ediyorsunuz?



Bizde üst düzey çalışan da olsanız sizi Coca Cola Üniversitesi’ne yollarlar bir. Beni de, 1997’de Türkiye Finans Müdürü iken Atlanta’ya gönderdiler. İki hafta boyunca Atlanta’da dağıtım kamyonunda, süpermarketin arka deposunda çöpleri, kasaları topladım. Eğitim programının bir parçası olarak raf dizmek, satış yapmak gibi eğitimleri aldım. Coca Cola’da çalışanlar, markaya son derece sadıktır. Markanın değerlerini, kendi hayatlarına da yansıtmışlardır. Çalışanlarımız iyimserdir, enerjiktir, neşelidir, ümitlidir, her zaman “Yapabilirim” der, ekip arkadaşlarını sever. Bir araya gelindiğinde o aile havasını hissedersiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu özellikleri hissedersiniz, ki Coca Cola’nın en önemli özelliği de budur.



Muhtar Bey’e çok sorun götürmeyiz

Yaşadığınız sorunlardan en çok hangisini Muhtar Bey’e götürürsünüz?



Muhtar Bey’le güvene dayalı bir ilişkimiz var. Kendisi, beni son derece yetkilendirmiş durumda. Kendisinin yeterince büyük sorumlulukları var. Mümkün olduğunca sorunları kendisine taşımamaya gayret ederim. Ama şişeleyicilerle ilgili çok önemli konular olabiliyor zaman zaman. Önemli büyüme planlarıyla ilgili konuları da götürürüm kendisine.



Coca-Cola’da torpil işlemez

Coca-Cola’da Muhtar Kent’ten sonra bu noktaya gelen ikinci Türk oldunuz. Hangi özellikleriniz sizi buraya taşıdı. Muhtar Bey’in torpili söz konusu oldu mu?



Coca-Cola’da sistemler vardır, böyle bir durum söz konusu olamaz. Türkiye ekonomik anlamda çok önemli bir konumda. Birçok global marka bölgesel üs olarak Türkiye’yi seçiyor. 1990’lı yıllarda Coca-Cola’nın Atlanta merkezinde finans müdürü olarak çalışıyordum. Daha sonra Türkiye’ye döndüm. 2006’da Doğu Avrupa ülkelerinin de olduğu Avrasya Grup Başkanlığı’na atanmıştım. 2008’de Afrika Bölgesi de bizim Grup Ofisi’ne bağlandı.



