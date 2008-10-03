'Coca-Cola sperm öldürücü' dedi 'Nobel' aldı

"Önce güldürmeyi, sonra düşündürmeyi" amaçlayan Nobel karşıtı "Ig Nobel" ödüllerinin 17'ncisi dün gece ABD'nin prestijli Harvard Üniversitesinde düzenlenen törenle dağıtıldı. Kimya ödülü "Coca-Cola'nın etkili bir sperm öldürücü" olduğunu bulan çalışmaya verildi.



Bilimsel ve mizahi "Olasılık Verilmeyen Araştırmalar Yıllığı"nın editörü ve Ig Nobel ödüllerinin organizatörü Marc Abrahams'ın da katılımıyla düzenlenen törende, biyoloji dalında "kedi pireleri ve köpek pireleri sıçramalarının mukayesesi" konulu Fransız araştırması Ig Nobel ödülü aldı.



Ünlü üniversitenin Sandres salonunda 1200 seyircinin yanı sıra 1976'da kimya dalında gerçek Nobel ödülünü kazanan William Limscomb ve eski anti Nobel ödülleri sahiplerinin bulunduğu törende, "bir amipin labirentten çıkma kapasitesi" veya "Güney Amerika arkeolojik alanlarında dövmelerin neden olduğu yıkım" ile ilgili araştırmalarından ötürü ödül kazanan 10 dolayında kişi ödüllerini aldı.



Kılıç yutmanın yan etkileri



"Kılıç yutmanın yan etkileri" adlı tıbbi raporuyla geçen yılki ödül sahiplerinden Dan Meyer'in kılıç yutarak açtığı ve Harvard Tıp Fakültesinin duayeni Doktor Thomas Michel'in kılıcı boğazından çıkarttığı gecede, internetten canlı yayınlanan tören sırasında ödül sahiplerinin oluşturduğu koro, "Laf Kalabalığı" adlı mini operayı seslendirdi.



'Coca-Cola sperm öldürücü'



Her ödül sahibine 60 saniye konuşma hakkı verilen törende, kimya ödülü, "Coca-Cola'nın etkili bir sperm öldürücü" olduğunu bulan çalışmaya, barış ödülü de İsviçre Biyoteknoloji Etik Komisyonuna "bitkilerin onurunun korunmasına yönelik yasal ilke"yi kabul etmesinden ötürü verildi.



"Patates cipsinin çıkardığı sesin, daha çıtır ve taze olduğuna inandıracak şekilde elektronik biçimde değiştirilmesi" gibi bazı ödüllerin gıda endüstrisinde yararlı olabileceği düşünülüyor.



Pireler konusundaki çalışmasıyla biyoloji Ig Nobeli'ni kazanan Fransız araştırmacılar, hiçbir zaman saçma bir araştırma yapmayı amaçlamadıklarını belirterek, bu çalışmalarında hedeflerinin iki pire türünü kıyaslayıp, neden kedi piresi "Ctenocephalides felis felis" değil de, köpek piresi "Ctenocephalides canis"'in kaybolmakta olduğunu bulmaya çalıştıklarını belirttiler.



Köpek piresinin 25 cm, kedi piresinin ise sadece 17 cm yüksekliğe sıçrayabildiğini tespit ettiklerini belirten Fransız araştırmacılar, ikisi arasındaki farkın daha iyi kontrole yönelik biyolojik bir unsur olduğuna işaret ettiler.



Ig Nobelini daha önceki yıllarda alanların çalışmaları şöyle:



Matematik dalında:



"Bir grup fotoğrafında, herkesin gözünün açık çıkmasını kesin olarak garantilemek için kaç fotoğraf çekilmelidir" sorusuna cevap bulan Nic Svenson ve Piers Barnes...



Gıda dalında:



"Gübre böcekleri neden hızlı yer" makaleleriyle Vasmiya El Hoty ve Fatin El Mussalam...



Ornitoloji (kuş bilimi) dalında:



Ivan Schwab ve Philip RA May'in, "ağaçkakanların başı neden ağrımaz" başlıklı çalışması...



Akustik dalında:



"Yazı tahtasına sürülen tırnağın sesi neden bu kadar rahatsız edicidir" çalışmalarıyla D Lynn Halpern, Randolph Blake ve James Hillenbrand...



Tıp dalında:



"Dijital rektal masaj yoluyla inatçı hıçkırığın sona erdirilmesi" konusundaki çalışmalarıyla Francis Fesmire, Macid Odeh, Harry Bassan ve Arie Oliven...



Ayrıca, "Country müziğin intihara etkisi", "Hula-hoop çevirmenin dinamiği" gibi konularda yapılmış araştırmalar ve "Sardalyaların birbirleriyle yellenerek iletişim kurduğunu saptayan" çalışmalar da ödül almıştı. (AA)

