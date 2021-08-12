Coca-Cola'nın ikinci çeyrek net satış gelirleri yüzde 21 büyüdü

Coca-Cola İçecek'in (CCI) 2021 yılı ikinci çeyrek bilançosuna göre satış hacmi yüzde 18'e yükselirken, net satış gelirleri de yüzde 21 oranında büyüdü.

Şirketin Konsolide FAVÖK marjı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 158 baz puan arttı.

Coca-Cola söz konusu kâr ve büyümeyi gazlı içecek satışlarının yanı sıra enerji ve buzlu çay pazarlarında da gerçekleştirdi.

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "2021 yılının ilk üç ayında elde ettiğimiz başarılı sonuçların ardından ivmemizi yılın ikinci çeyreğinde de arttırmayı sürdürdük. Bunu ana portföyümüzdeki başarılı performans, odaklı pazarlama kampanyalarımız, segmentlere özel icra aksiyonlarımız ve dijital araçların yaygınlaşan etkin kullanımı ile başardık" ifadelerini kullandı.

Başarır ayrıca 2021 yılı için yüzde 4-6 satış hacmi artışı öngörülerini yüksek tek haneli büyümeye revize ettiklerini belirtirken, yüksek onlu büyüme seviyesinde olan kur etkisinden arındırılmış konsolide net satış gelir artış öngörülerini ise düşük/orta yirmili yüzdelerde büyüme seviyesine revize ettiklerini belirtti.