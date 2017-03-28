"Coca Cola kutularında insan dışkısı bulundu!"

Kuzey İrlanda’daki Coca Cola fabrikasına getirilen teneke kutularda insan dışkısı bulunduğu iddia edildi. Fabrikada üretim 15 saatliğine durdurulurken, polis konuya ilişkin inceleme başlattı. Kriz yaratan olaya, kutuların taşındığı kamyonda kaçak seyahat eden göçmenlerin neden olmuş olabileceği iddia edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kuzey İrlanda’nın Lisburn kentindeki Coca Cola fabrikasındaki üretim geçen hafta sekteye uğradı. Zira Almanya’dan getirilen teneke kutuların içinde insan dışkıları olduğu idda edildi.

Belfast Telegraph’dan Claire O’Boyle’a konuşan bir kaynak, üretim bandındaki kutuların makineleri tıkamasının ardından fark edilen olayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kelimenin tam anlamıyla korkunçtu. Çünkü temizlenebilmeleri için makineleri 15 saatliğine kapatmamız gerekti. Bu alışılmadık bir durumdu çünkü kutular genelde İngiltere’nin başka bir noktasından gelirdi ama görünüşe göre bu kez Almanya’dan gelmişti. Konuşulanlara göre, zavallı göçmenler kamyonette uzun süre yolculuk yapmıştı ve çaresiz kaldıkları için de kutuları kullanmak zorunda kalmışlardı.”

Bu göçmenlerin şimdi nerede olduğunu bilmediklerini kaydeden kaynak, teneke kutuların kolayla doldurulup Kuzey İrlanda’ya satılmadan önce üstü açık bir kamyonla fabrikaya getirdiğini de öne sürdü.

Polis: İnceliyoruz

Olayın fark edilmesinin ardından fabrikayı ziyaret eden Kuzey İrlanda Polis Servisi, dedektiflerin konuyu araştırdığını belirtti. Açıklamada, incelemenin erken aşamalarında oldukları da belirterek daha fazla detay paylaşılamayacağı vurgulandı.

Şirketten açıklama

Coca Cola’dan yapılan açıklamada da “Coca Cola ürünlerinin güvenliği ve kalitesini çok ciddiye almaktadır. Lisburn Knockmore Hill’deki fabrikamızda boş kutuların dahil olduğu olaydan haberdarız. Bu konuyu ciddiyetle ele alıyoruz ve incelemede Kuzey İrlanda polisiyle işbirliği yapıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, hali hazırda satışta olan Coca Cola ürünlerinin olaydan etkilenmediği ifade edildi.