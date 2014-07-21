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Dünya

Coca-Cola: Filistin'deki 3. en büyük işvereniz

Coca-Cola, gelirinin İsrail'e aktarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti

21 Temmuz 2014 22:56

Coca-Cola Türkiye, gelirinin İsrail devletine aktarıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtti.

Hürriyet'te yer alan haberde yapılan açıklamada, "Filistin de 3. en büyük işveren, 5. en büyük yatırımcıdır" açıklamasını yapan Coca-Cola Türkiye, "Filistin de dolaylı olarak 3500 ailenin geçimini Coca-Cola sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi.

 

Coca-Cola Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde çeşitli platformlarda Coca-Cola’ya yönelik asılsız iddiaların gündeme getirildiğini üzülerek izliyoruz.

Coca-Cola şirketi, 128 yıl önce ABD’de kurulmuş olan, % 100’ü halka açık uluslararası bir şirket konumundadır ve dünya coğrafyasında çok çeşitli ekonomik, siyasi ve dini rejimlerden oluşan birbirinden farklı 206 ülkede faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketimizin herhangi bir ülkeyi, hükümeti, herhangi bir ülkenin politikalarını, siyasi ya da dini inancı desteklemesi söz konusu değildir. Bu çerçevede Coca-Cola’nın gelirinin İsrail’e aktarıldığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır.

-Coca-Cola Filistin’deki 3. en büyük işveren, 5. en büyük yatırımcıdır.

-Coca-Cola şirketi 1998 yılından bu yana Filistin’de faaliyet göstermektedir. 

-Coca-Cola’nın Filistin’de 3 fabrikası, biri Gazze’de olmak üzere 7 satış ve dağıtım merkezi bulunmaktadır.

-Coca-Cola, 350 Filistinliye iş olanağı sağlamakta, Coca-Cola faaliyetleriyle ilişkili yan sektörlerden ise 3,500 aile geçimini sağlamaktadır.

Türkiye’de de doğrudan 3 bin dolaylı olarak 30 bin kişiye istihdam sağlayan Coca-Cola olarak, 50 yıldır Türkiye’de ekonomiye güç vermek üzere faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Coca-Cola’ya yönelik son günlerdeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu kamuoyuna duyurulur."

 

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