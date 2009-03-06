Coca Cola Çin’e 2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Coca Cola şirketi, Çin'e üç yıllık bir dönemde 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.



Coca Cola Başkanı Muhtar Kent, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Coca Cola'nın, Çin'in uzun dönemli ortağı olmakta gurur duyduğunu belirterek, şirketin, Çin'e olan güveni ve taahhütlerinin kesinlikle duraksamayacağını vurguladı.



Çin'in önde gelen meşrubat şirketlerinden birini satın alacak olan Coca Cola'nın 2 milyar dolarlık yatırımı, yeni fabrika kurulması ile pazarlama ve dağıtım ünitelerine gidecek.

