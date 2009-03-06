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Ekonomi

Coca Cola Çin’e 2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Coca Cola, Çin'e üç yıllık bir dönemde 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

06 Mart 2009 02:00

Coca Cola şirketi, Çin'e üç yıllık bir dönemde 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Coca Cola Başkanı Muhtar Kent, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Coca Cola'nın, Çin'in uzun dönemli ortağı olmakta gurur duyduğunu belirterek, şirketin, Çin'e olan güveni ve taahhütlerinin kesinlikle duraksamayacağını vurguladı.

Çin'in önde gelen meşrubat şirketlerinden birini satın alacak olan Coca Cola'nın 2 milyar dolarlık yatırımı, yeni fabrika kurulması ile pazarlama ve dağıtım ünitelerine gidecek.

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