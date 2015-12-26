Coca Cola CEO'su Muhtar Kent kaza geçirdi

Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muhtar Kent, Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’nde kazada hafif yaralandı. Muhtar Kent ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

DHA'daki habere göre, kaza bugün öğle saatlerinde, Kandıra ilçe yolu üzerinde meydana geldi. Kandıra’da bulunan bir arkadaşını ziyarete gelen Muhtar Kent, arkadaşının kullandığı aracın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yoldan çıkan aracın içerisinde başını ve kolunu çarptı.

Muhtar Kent alnındaki ve kolundaki ağrı nedeniyle arkadaşının kullandığı araçla Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne gelerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Tomografisi çekilen Muhtar Kent’in herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlendi. Muhtar Kent daha sonra hastaneden ayrıldı.