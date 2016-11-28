Çobanlık yaparken parti kurdu, 60 ilde örgütlendi

Bursa’da çobanlık yapan Serdar Okuyucu koyun güttüğü sırada gördüğü dolunaydan etkilenerek 'Dolunay' adında parti kurdu. 60 ilde örgütlenen partinin hedefi 2019 yılında yapılacak seçimlere katılabilmek.

Hürriyet'in haberine göre, AKP'nin kuruluş sürecinde Mudanya Gençlik Kolu kurucu başkanlığı yapan Serdar Okuyucu, 2009 yılında partiden ayrılarak HAS Parti Mudanya İlçe Başkanı oldu.

Ancak HAS Parti’nin AK Parti’ye katılma kararı almasının ardından Okuyucu, Mudanya’da bir çiftlikte çobanlık yapmaya başladı. 2 yıl boyunca 200 koyuna çobanlık yapan Okuyucu, bir akşam koyunları otlattığı sırada dolunaydan etkilenerek parti kurmaya karar verdi.

O akşam kalemi eline alan Okuyucu parti tüzüğünü hazırladı ve partisinin adını 'Dolunay' koydu. 2015 yılında resmi olarak kurulan Dolunay Partisi 60 ilde teşkilatlandı.

"Parti başkanı değil çoban"

Ördekli Kültür Merkezi’nde 60 il başkanına yetki belgesini veren Serdar Okuyucu, bir parti başkanı değil çoban olduğunu ve halkın kendisini böyle tanıması gerektiğini söyledi. Bir zamanlar siyasette aktif olduğunu aktaran Okuyucu, "2001 yılında AK Parti’nin kurucu üyelerinden biriyim. 2009 yılına kadar gençlik kolları başkanlığı yaptım. Daha sonra Has Parti’de siyaset yapmaya başladım. Ancak parti kapatılma kararı alınca kendimi doğaya bıraktım" dedi.

"Bir gece dolanayı görünce"

Serdar Okuyucu, 'Parti kurma fikrinin nereden geldiğini de şöyle anlattı:

"Bir gece koyunları güderken dolunay o kadar güzel doğdu ki. Işığı çok güzeldi. Bir anda aklıma parti kurmak geldi. Ve partimin ismini Dolunay koydum, Şu anda 60 ilde teşkilatlandık. Bu da bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki günlerde 81 ilin tamamında parti teşkilatlanmasını yapacağız" diye konuştu.