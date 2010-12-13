-ÇOBANIN SİGORTA PİRİMİNİ DEVLET ÖDEYECEK ILGIN (A.A) - 13.12.2010 - Konya'da kalkınma ajansının mali desteğiyle Tarım İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çoban eğitim çalışmasına, sadece bir beldede 70 kişi katılıyor. Konya Tarım İl Müdürlüğü Uzmanı Ziraat Mühendisi Abdurrahman Ayan, yaptığı açıklamada, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ve mali destek sağlanan projenin isminin ''Çoban Yetiştirme Eğitimi'' projesi olduğunu söyledi. Bu projeyi, Türkiye genelinde olduğu gibi bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nda çoban bulmakta ve çobanın toplumsal statüsünde yaşanan sıkıntı nedeniyle hazırladıklarını, kabul edilmesiyle birlikte de uygulamaya koyduklarını anlatan Ayan, ''Eğitimimizi Konya merkez, Ilgın'ın Yukarı Çiğil Beldesi ve Karapınar ilçesinde gerçekleştireceğiz'' dedi. Eğitim çalışmalarının ilk durağı olan Yukarı Çiğil'de çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını vurgulayan Ayan, şunları kaydetti: ''Sadece bu beldede 70 çoban bu kursa devam ediyor. Kursa gelip giderlerken oluşan yoğun kalabalık herkesin dikkatini çekiyor. Burada kendilerine küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hastalıklarla mücadele, rasyon (yem) hazırlama, sürü yönetimi, keçi-insan-orman ilişkisi konularında ders veriyoruz. Ayrıca sosyal içerikli konulara da değiniyoruz. Bu çalışma 15 gün sürecek, son 2 gününde Sarayönü ilçesindeki Altınova Devlet Üretme Çiftliği'nde çobanlarımız uygulamalı eğitim alacak. Türkiye'de bu kapsamda ilk olma özelliği taşıyan bu eğitim süreci sonucunda katılımcılara katılım belgesi vereceğiz. Ardından yapılacak sınavda resmi çobanlık sertifikası alan çobanlarımızın sigorta primleri KOP Eylem Planı kapsamında devlet tarafından karşılanacak. Bu konuda gerekli sözü aldık ancak bu gerçekleşmezse, çobanların istihdamı konusunda sürü sahiplerine, tıpkı mazot desteğinde olduğu gibi sertifikalı çoban desteği ödemesi yapılacak.'' Ayan, kurslara katılan çobanların en çok kendilerine kız verilmemesinden şikayet ettiklerini belirterek, ''Bu projeyle çobanın toplumsal statüsünde yükselme, buna bağlı olarak köyden kente göçü engellemeyi amaçlıyoruz. Çünkü sadece Türkiye'de değil küçükbaş hayvancılığının yaygın olduğu her yerde insanlar orada kalıyor, büyük kente göç etmiyor. Bu projeyi çok önemsiyoruz, çünkü Türkiye'nin en önemli sosyal projelerinden biri'' diye konuştu. Eğitim projesine katılan çobanlar ise kendilerine kız verilmemesinden şikayet etti. Çobanlar, bu uygulamayı gerçekleştiren yetkililere teşekkür ederek, çobanlık mesleğinine artık daha fazla önem verileceği için mutlu olduklarını söyledi.